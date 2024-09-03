03 Eylül 2024, Salı
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı!
Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Vatandaşlar "Kayıp Narin bulundu mu?" sorusuna cevap ararken soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası Salim Güran çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Narin'in babası ile aralarında husumet olduğu iddia edilen amcanın ifadesi de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 03.09.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 07:10