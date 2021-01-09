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Muradiye Şelalesi hangi ilimizdedir | Doğal güzelliği dillere destan! Buzdan gelinliğini giydi

Muradiye Şelalesi nerede | Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Muradiye Şelalesi, kısmen donan görüntüsüyle büyülüyor. Her memlekette bu tür doğal güzelliklerin olmadığını ifade eden vatandaşlar; yazı ayrı, kışı ayrı güzel olan şelaleyi herkesin görmesini tavsiye etti.

DHA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 12:19
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Muradiye Şelalesi hangi ilimizdedir | Doğal güzelliği dillere destan! Buzdan gelinliğini giydi

Muradiye ilçesi yakınlarındaki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi'nin bir kısmı buzla kaplandı.

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Muradiye Şelalesi hangi ilimizdedir | Doğal güzelliği dillere destan! Buzdan gelinliğini giydi

Hava sıcaklığının ocak ayında sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi'nin bir bölümünü buza dönüştürdü.

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Muradiye Şelalesi hangi ilimizdedir | Doğal güzelliği dillere destan! Buzdan gelinliğini giydi

DOYUMSUZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURUYOR
Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

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Muradiye Şelalesi hangi ilimizdedir | Doğal güzelliği dillere destan! Buzdan gelinliğini giydi

Yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle ziyaretçilerini kendisini hayran bıraktıran Muradiye Şelalesi, giydiği buzdan gelinliğiyle ilgi odağı oldu.

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Muradiye Şelalesi hangi ilimizdedir | Doğal güzelliği dillere destan! Buzdan gelinliğini giydi

Her memlekette bu tür doğal güzelliklerin olmadığını ifade eden vatandaşlar; yazı ayrı, kışı ayrı güzel olan şelaleyi herkesin görmesini tavsiye etti.