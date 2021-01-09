Muradiye Şelalesi hangi ilimizdedir | Doğal güzelliği dillere destan! Buzdan gelinliğini giydi

Muradiye Şelalesi nerede | Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Muradiye Şelalesi, kısmen donan görüntüsüyle büyülüyor. Her memlekette bu tür doğal güzelliklerin olmadığını ifade eden vatandaşlar; yazı ayrı, kışı ayrı güzel olan şelaleyi herkesin görmesini tavsiye etti.

DHA Giriş Tarihi: 09.01.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 12:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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