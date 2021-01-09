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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Muradiye Şelalesi hangi ilimizdedir | Doğal güzelliği dillere destan! Buzdan gelinliğini giydi Muradiye Şelalesi hangi ilimizdedir | Doğal güzelliği dillere destan! Buzdan gelinliğini giydi Muradiye Şelalesi nerede | Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Muradiye Şelalesi, kısmen donan görüntüsüyle büyülüyor. Her memlekette bu tür doğal güzelliklerin olmadığını ifade eden vatandaşlar; yazı ayrı, kışı ayrı güzel olan şelaleyi herkesin görmesini tavsiye etti. Giriş Tarihi: 09.01.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 12:19
Muradiye ilçesi yakınlarındaki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi'nin bir kısmı buzla kaplandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hava sıcaklığının ocak ayında sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi'nin bir bölümünü buza dönüştürdü.
DOYUMSUZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURUYOR Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle ziyaretçilerini kendisini hayran bıraktıran Muradiye Şelalesi, giydiği buzdan gelinliğiyle ilgi odağı oldu.
Her memlekette bu tür doğal güzelliklerin olmadığını ifade eden vatandaşlar; yazı ayrı, kışı ayrı güzel olan şelaleyi herkesin görmesini tavsiye etti.