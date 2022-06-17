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Mükremin Gezgin doğum videosuna tepkiler sürüyor! Rezillikte çıtayı Everest'e çıkardı

Türkiye'nin gündemine oturan TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin, yayınladığı doğum videosuyla tepkileri üzerine çekti. Öte yandan Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimi de payına düşeni aldı. Ardından Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Günaydın yazarı Tuba Kalçık, konuyu köşesine taşıdı. İşte Kalçık'ın o yazısı...

Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:01
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Mükremin Gezgin doğum videosuna tepkiler sürüyor! Rezillikte çıtayı Everest’e çıkardı

TikTok'ta yaklaşık 1.3 milyon takipçili Mükremin Gezgin'in aylardır hamile taklidi yaptığı ortaya çıkmıştı. Mükremin Gezgin, kendine hamile süsü vererek 9 ay boyunca "doğurdum, doğuruyorum" temalı videolar çekmişti.

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Mükremin Gezgin doğum videosuna tepkiler sürüyor! Rezillikte çıtayı Everest’e çıkardı

Ameliyat masasında kurduğu doğum operasyonu mizanseniyle bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Mükremin Gezgin, ülke gündemine bomba gibi düştü.

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Mükremin Gezgin doğum videosuna tepkiler sürüyor! Rezillikte çıtayı Everest’e çıkardı

Mükremin Gezgin'in cinsiyeti erkek olduğu halde hamilelik ve doğum üzerine videolar çekmesi sosyal medyada tepki topladı, bunun üzerine ise Bakanlık soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Mükremin Gezgin doğum videosuna tepkiler sürüyor! Rezillikte çıtayı Everest’e çıkardı

Mükremin Gezgin'in TikTok'ta yayınladığı doğrum videosu kısa sürede 8 milyona yakın izlenirken Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı.

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Mükremin Gezgin doğum videosuna tepkiler sürüyor! Rezillikte çıtayı Everest’e çıkardı

Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.