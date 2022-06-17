Mükremin Gezgin doğum videosuna tepkiler sürüyor! Rezillikte çıtayı Everest'e çıkardı

Türkiye'nin gündemine oturan TikTok şarlatanı Mükremin Gezgin, yayınladığı doğum videosuyla tepkileri üzerine çekti. Öte yandan Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimi de payına düşeni aldı. Ardından Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Günaydın yazarı Tuba Kalçık, konuyu köşesine taşıdı. İşte Kalçık'ın o yazısı...

Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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