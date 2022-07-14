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Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Gençlere ücretsiz konaklama hizmeti başlıyor! Hazırlıklar tamam
Trakya'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, ücretsiz konaklama hizmetinden yararlanacak gençler için hazırlandı. Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek.
Giriş Tarihi: 14.07.2022 10:59Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 10:59