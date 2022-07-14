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Haberler Galeri Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Gençlere ücretsiz konaklama hizmeti başlıyor! Hazırlıklar tamam

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Gençlere ücretsiz konaklama hizmeti başlıyor! Hazırlıklar tamam

Trakya'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, ücretsiz konaklama hizmetinden yararlanacak gençler için hazırlandı. Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek.

Giriş Tarihi: 14.07.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 10:59
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Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Gençlere ücretsiz konaklama hizmeti başlıyor! Hazırlıklar tamam

Trakya'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, ücretsiz konaklama hizmetinden yararlanacak gençler için hazırlandı.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Gençlere ücretsiz konaklama hizmeti başlıyor! Hazırlıklar tamam

Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Gençlere ücretsiz konaklama hizmeti başlıyor! Hazırlıklar tamam

15 Temmuz-1 Eylül arasında ücretsiz konaklamadan faydalanacak gençler için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki yurtlar hazır hale getirildi.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Gençlere ücretsiz konaklama hizmeti başlıyor! Hazırlıklar tamam

Edirne'deki Sultan Çelebi Mehmet Yurdunun görevlileri, ortak kullanım alanları ve odalarda temizlik çalışmalarını tamamladı. Edirne'de 1560 öğrenci kapasiteli yurt genç misafirlerini bekliyor.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Gençlere ücretsiz konaklama hizmeti başlıyor! Hazırlıklar tamam

Kırklareli'nde de 1850 kişi kapasiteli Hundi Hatun Öğrenci Yurdunda temizlenen odalar konaklamaya hazır hazır hale getirdi.