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Müge Anlı’ya ihbar yağdı! Derya Cihan’ı dolandıran patron gözaltına alındı

İzmir'de yaşayan Derya Cihan isimli bir kadın, patronu Kenan Taşkın ve oğlu tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurmuştu. Mağdur kadının açıklamalarının ardından gelen telefon ihbarları ağızları açık bırakmıştı. Kadınları "Rahmetli anneme benziyorsun" diyerek kandıran ve Derya Cihan'ın 180 bin lirasını alan Kenan Taşkın hakkında yeni gelişme yaşandı. Müge Anlı Whatsapp hattına gelen ihbarlar sonrası dolandırıcı patron gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 14:23
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Müge Anlı’ya ihbar yağdı! Derya Cihan’ı dolandıran patron gözaltına alındı

İzmir Gaziemir'de yaşayan Derya Cihan isimli bir kadının itirafları ve sonrasında Müge Anlı ekibine gelen telefon ihbarları izleyenlerin ağzını açık bıraktı. İddialara göre; bir iş yerinde temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Derya Cihan; işverenleri tarafından dolandırıldı.

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Müge Anlı’ya ihbar yağdı! Derya Cihan’ı dolandıran patron gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Canlı yayına gelen ihbarlar sonrası emniyet ekipleri harekete geçti. Tayfun Taşkın dolandırıcılık suçlamasıyla Erzurum'da gözaltına alındı. Tayfun Taşkın'ın ifade işlemleri sürerken baba Kenan Taşkın hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

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Müge Anlı’ya ihbar yağdı! Derya Cihan’ı dolandıran patron gözaltına alındı

MÜGE ANLI ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İzmir'de meydana gelen olayda, peş peşe gelen telefonların ardından baba oğulun dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Çalıştırdığı kadınların duygularıyla oynayarak onlardan para topladığı iddia edilen Kenan Taşkın'a Müge Anlı ateş püskürdü.

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Müge Anlı’ya ihbar yağdı! Derya Cihan’ı dolandıran patron gözaltına alındı

HEM PARALARINI VERDİ HEM KREDİ ÇEKTİ

Derya Cihan 2020 yılında bir iş başvurusunda bulundu ve inşaat firmasında çalışmaya başladı. Baba oğulun işlettiği şirkette, yeni bir aşka yelken açan Derya Cihan, şirketin sahiplerinden Tayfun Taşkın isimli şahsın kendisine ilgi göstermesine kandı.

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Müge Anlı’ya ihbar yağdı! Derya Cihan’ı dolandıran patron gözaltına alındı

Kendisine çekler verildiğini iddia eden genç kadın, ellerindeki çekleri bozduramadıkları için kendisinden para istendiğini iddia etti. Derya Cihan hem elindeki paraları verdi hem de kredi çekti. Derya Cihan'a iki aylık aşkın faturası 180 bin liraya ulaştı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Derya Cihan; "Diğer kadınların sesi olarak buradayım. Şu anda avukatımda olan 8 kadın var." diyerek stüdyodakileri şoke etti.