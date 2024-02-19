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Müge Anlı'daki Erva Nur olayında yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti! Eşi ağlama krizine girdi! Hüseyin ve Erva barıştı mı?

Müge Anlı'nın programındaki Erva ve Hüseyin olayı, sosyal medyanın gündeminde. Programa Almanya'dan katılan Hüseyin Bey, 24 yaşındaki eşi Erva ve 9 aylık kızını bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Hüseyin'in eşi Erva, canlı yayına katılarak eşini, çocuğunu ve ailesini inkar etmişti. 19 Şubat tarihli programda canlı yayına gelen Erva, gerçekleri itiraf etti. Eşi Hüseyin'den boşanmak istediğini söyleyen Erva, sözleriyle ailesini de perişan etti. Peki, Erva ailesiyle barışacak mı? İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 19.02.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 13:05
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Müge Anlı’daki Erva Nur olayında yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti! Eşi ağlama krizine girdi! Hüseyin ve Erva barıştı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan Hüseyin & Erva olayı, izleyenleri hayrete düşürdü. Almanya'dan Müge Anlı'ya katılan Hüseyin Bey, 24 yaşındaki eşi Erva ve 9 aylık kızı Sare'yi bulabilmek için programa başvurmuştu. Bebeğine programda kavuşan Hüseyin Bey'in duygusal anları, yürek sızlattı. Ancak, eşinin canlı yayına bağlanmasıyla olaylar beklenmedik bir hal aldı.

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Müge Anlı’daki Erva Nur olayında yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti! Eşi ağlama krizine girdi! Hüseyin ve Erva barıştı mı?

KAYITLI PARMAK İZİ BULUNAMADI

Müge Anlı stüdyolarına gelen Erva Nur'un tüm ailesi, kendisine gerçek kimliğini anlatmak için çaba gösterdi. Müge Anlı, yapılan emniyet araştırmalarının sonucunda Erva'nın parmak izinin kayıtlı olmadığını ve DNA testi yapıldığını açıkladı.

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Müge Anlı’daki Erva Nur olayında yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti! Eşi ağlama krizine girdi! Hüseyin ve Erva barıştı mı?

İKİ TARAFI DA KANDIRMIŞ

Erva, canlı yayına bağlanarak yalan söylediğini itiraf etti. İki tarafa da yalan söylediğini açıklayan Erva, Necmettin'e gerçekleri anlattığını ve Necmettin'in kendisini istemediğini ifade etti.

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Müge Anlı’daki Erva Nur olayında yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti! Eşi ağlama krizine girdi! Hüseyin ve Erva barıştı mı?

Hüseyin ise Erva'nın açıklamaları karşısında duygusal bir şekilde gözyaşlarına hakim olamadı. Erva, Necmettin'in kendisini kabul etmediğini, Hüseyin'e de dönmek istemediğini ve Almanya'ya dönünce boşanacağını söyledi.

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Müge Anlı’daki Erva Nur olayında yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti! Eşi ağlama krizine girdi! Hüseyin ve Erva barıştı mı?

Programda, Erva'nın ailesi de konuk oldu ve Erva'nın kaçtığı Necmettin hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. Ayrıca, Erva'nın talep ettiği DNA testi de yapıldı ve sonuçlarının 1 hafta içinde açıklanacağı belirtildi.