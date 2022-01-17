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Müge Anlı’daki çifte cinayette çifte tutuklama! Şen kardeşlerin katilleri yakalandı

Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetiyle ilgili 15 ay sonra düğmeye basıldı. Hatay'da yaşadıkları evlerinde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen, 8 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Şüpheler kardeşlerin bakıcısı Emel Cengiz üzerinde toplanırken bulunan telefon sinyalleri sonrası gerçek ortaya çıktı. Yapılan araştırmaların ardından çifte tutuklama gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 11:01
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Müge Anlı’daki çifte cinayette çifte tutuklama! Şen kardeşlerin katilleri yakalandı

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Şen kardeşlerin ölümüyle ilgili çok önemli gelişme yaşandı. Vahşi cinayetle ilgili 15 ay sonra düğmeye basıldı.

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Müge Anlı’daki çifte cinayette çifte tutuklama! Şen kardeşlerin katilleri yakalandı

Yaşadıkları evde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen kardeşler, 8 Ekim 2020'de hayatını kaybetti.

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Müge Anlı’daki çifte cinayette çifte tutuklama! Şen kardeşlerin katilleri yakalandı

Kardeşlerle birlikte yaşayan bakıcıları Emel Cengiz baş şüpheli haline gelirken evden çalınan telefonların nerede olduğu uzun süre bulunamadı. Olaydan 6 ay sonra telefonların wifi ile sinyal verdiği ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki çifte cinayette çifte tutuklama! Şen kardeşlerin katilleri yakalandı

AKRABASI ÇIKTI

JASAT evden çalınan 3 telefonun satıldığını tespit etti ve bir şüpheli ailenin uzaktan akrabası çıktı. Telefonları satan ve aracı olan kişiler gözaltına alındı.

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Müge Anlı’daki çifte cinayette çifte tutuklama! Şen kardeşlerin katilleri yakalandı

İTİRAF ETTİ

Canlı yayında, şüpheli Sedat Sevim'in jandarmadaki ifadelerinde "Cinayetin işlendiği gece Mustafa Marangozoğlu ile birlikte Şen kardeşlerin evlerine gittik ve sadece kafalarına vurduk" dediği aktarıldı.