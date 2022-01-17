17 Ocak 2022, Pazartesi
Müge Anlı’daki çifte cinayette çifte tutuklama! Şen kardeşlerin katilleri yakalandı
Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetiyle ilgili 15 ay sonra düğmeye basıldı. Hatay'da yaşadıkları evlerinde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen, 8 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Şüpheler kardeşlerin bakıcısı Emel Cengiz üzerinde toplanırken bulunan telefon sinyalleri sonrası gerçek ortaya çıktı. Yapılan araştırmaların ardından çifte tutuklama gerçekleşti.
Giriş Tarihi: 17.01.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 11:01
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