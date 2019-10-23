Müge Anlı'da skandal itiraf! Hedef şaşırtmaya çalışmıştı kafatası ve kemikler ele verdi
Müge Anlı canlı yayınında Osman Yalçınkaya'nın itirafı bomba etkisi yarattı. ATV ekranlarında yayınlanan fenomen program Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Osman Yalçınkaya, alzheimer hastası olan 54 yaşındaki eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın evinin karşısındaki parkta otururken kaybolduğunu söylemişti. Müge Anlı ve polis ekipleri, Osman Yalçınkaya'nın verdiği bilgiler doğrultusunda arama çalışmalarına devam ederken, 28 Temmuz 2018'de Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan parkın karşısındaki yıkıntı evlerin bulunduğu bölgede insana ait kafatası ve kemikler bulundu. Polis ekiplerinin araştırmaları ve DNA testi sonucunda maktulün Fatma Birgül Yalçınkaya'nın olduğu ortaya çıkınca Osman Yalçınkaya'dan bomba gibi itiraf geldi...
Giriş Tarihi: 23.10.2019 20:34Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 20:39