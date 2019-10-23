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Müge Anlı'da skandal itiraf! Hedef şaşırtmaya çalışmıştı kafatası ve kemikler ele verdi

Müge Anlı canlı yayınında Osman Yalçınkaya'nın itirafı bomba etkisi yarattı. ATV ekranlarında yayınlanan fenomen program Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Osman Yalçınkaya, alzheimer hastası olan 54 yaşındaki eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın evinin karşısındaki parkta otururken kaybolduğunu söylemişti. Müge Anlı ve polis ekipleri, Osman Yalçınkaya'nın verdiği bilgiler doğrultusunda arama çalışmalarına devam ederken, 28 Temmuz 2018'de Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan parkın karşısındaki yıkıntı evlerin bulunduğu bölgede insana ait kafatası ve kemikler bulundu. Polis ekiplerinin araştırmaları ve DNA testi sonucunda maktulün Fatma Birgül Yalçınkaya'nın olduğu ortaya çıkınca Osman Yalçınkaya'dan bomba gibi itiraf geldi...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 20:34 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 20:39
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Müge Anlı'da skandal itiraf! Hedef şaşırtmaya çalışmıştı kafatası ve kemikler ele verdi

Müge Anlı'ya çıkaran eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğunu söyleyen koca, çapraz sorguda polislere her şeyi itiraf etti. Müge Anlı'ya çıkarak hedef şaşırtmaya çalışan Osman Yalçınkaya'nın itirafı kan dondurdu. Fatma Birgül Yalçınkaya ile sık sık tartışma yaşayan Osman Yalçınkaya, önce eşini öldürdüğünü ve daha sonra yaktığını itiraf etti. Ancak bu itirafın ardından verdiği bir detay herkesi şoke etti. İşte Müge Anlı'daki eşini öldüren adamın itirafı!

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Müge Anlı'da skandal itiraf! Hedef şaşırtmaya çalışmıştı kafatası ve kemikler ele verdi

10 Haziran 2018'de Osman Yalçınkaya, polis merkezine giderek 54 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın evinin önündeki parkta otururken kaybolduğunu, eşinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu ve unutkan olduğunu söyledi. Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip tarafından dosya üzerinde çalışmalar devam ederken, Osman Yalçınkaya'nın olaydan 1 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kayıp olduğu gerekçesi ile çıkarak eşinin bulunmasını istedi.

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Müge Anlı'da skandal itiraf! Hedef şaşırtmaya çalışmıştı kafatası ve kemikler ele verdi

Müge Anlı'ya çıkan Osman Yalçınkaya'dan itiraf geldi. 10 Haziran 2018'de Osman Yalçınkaya, polis merkezine giderek 54 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın evinin önündeki parkta otururken kaybolduğunu, eşinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu ve unutkan olduğunu söyledi.

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Müge Anlı'da skandal itiraf! Hedef şaşırtmaya çalışmıştı kafatası ve kemikler ele verdi

Müracaat tarihinden sonra kayıp şahsın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ederken, 28 Temmuz 2018'de Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan parkın karşısındaki yıkıntı evlerin bulunduğu bölgede insana ait kafatası ve kemikler bulundu. Bulgular üzerine yapılan incelemede, maktulün cinayete kurban gittiği, cesedin ise yakıldığı tespit edildi ve DNA testi sonucunda maktulün kadın olduğu anlaşıldı. Olay yerinden elde edilen bulgular ve DNA analiz örnekleri mukayese edilerek cesedin kayıp şahıs Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu anlaşıldı.

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Müge Anlı'da skandal itiraf! Hedef şaşırtmaya çalışmıştı kafatası ve kemikler ele verdi

Olayın ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün eşi ve oğlu birlikte ikamet ettiği, kocası Osman Yalçınkaya'nın alkol bağımlısı olduğu aile içerisinde sık sık kavga ettikleri belirlendi.