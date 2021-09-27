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Müge Anlı’da gündem olmuştu! Şilan Topal’ın hikayesi kan dondurdu! Her satırı dehşet

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Şilan Topal'ın hikayesi dehşete düşürdü. Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silah zoruyla kaçırılan Topal, 13 yaşında Mithat Topal tarafından evlenmeye zorlandı. Hamilelik süreci dahil olmak üzere tüm evliliği boyunca şiddete maruz kalan Şilan, sığınma evine yerleşti ancak Mithat Topal yine buldu. Son olarak elektronik kelepçe takıldı ona rağmen Şilan Topal'ı taksiyle kaçırdı. Bu süreçte "Sen gidersen kız kardeşini alırım, evinizi bombalarım" diye de tehdit etti.

Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 11:27
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Müge Anlı’da gündem olmuştu! Şilan Topal’ın hikayesi kan dondurdu! Her satırı dehşet

Mehmet Topal'ın 13 yaşındayken kaçırdığı Şilan Topal'ın İstanbul'da başlayan, Bingöl'de eziyetlerle devam eden ve canını kurtarmak için neredeyse il il Türkiye'yi dolaştığı kâbusunun izleri dava dosyalarında ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da gündem olmuştu! Şilan Topal’ın hikayesi kan dondurdu! Her satırı dehşet

Şilan Narman İstanbul'da yaşıyordu. Henüz 13'ünde hemşehrisi Mithat Topal'la tanıştı, arkadaş oldu. Mithat Topal aralarında geçenleri bahane ederek Şilan'ı "5 ağabeyin var. Yaşadıklarımızı anlatırım" diyerek tehdit etti ve Bingöl'e götürdü.

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Müge Anlı’da gündem olmuştu! Şilan Topal’ın hikayesi kan dondurdu! Her satırı dehşet

Şilan'ın ailesi şikâyetçi olunca, Mithat Topal Bingöl'de bir köye saklandı ve çobanlık yapmaya başladı. İki ailenin arası zamanla düzeldi, Mithat Topal ile Şilan evlendi. Ailelerin arası düzelse de Şilan ile Mithat Topal'ın arası hiç düzelmedi.

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Müge Anlı’da gündem olmuştu! Şilan Topal’ın hikayesi kan dondurdu! Her satırı dehşet

SÜREKLİ ŞİDDETE MARUZ KALDI

Mithat Topal sudan bahanelerle defalarca Şilan'ı öldüresiye dövdü. Her seferinde başka bir bahanesi vardı. Kimi zaman 'Neden dışarı çıktın?', kimi zaman 'Sürünün yönünü çeviremedin' oldu. Şiddetin dozu zaman zaman o kadar arttı ki, Şilan günlerce yürüyemedi ancak yine de ne bir hastane, ne bir doktor yüzü gördü. Çocuğu olursa değişeceğini düşündüğü Mithat Topal, hamileliği döneminde bile eziyetlerini sürdürdü.

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Müge Anlı’da gündem olmuştu! Şilan Topal’ın hikayesi kan dondurdu! Her satırı dehşet

İKİ KEZ ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre uyuşturucu kullanmaktan ceza alan Mithat Topal bu olayın ardından iyice agresifleşti. Şilan'ı çamaşır ipiyle bağlayıp kafasına poşet geçirdi, açıkta kalan ayaklarına ve kafasına basarak eziyet etti. Şilan ertesi gün darp raporu alarak Mithat Topal'dan şikâyetçi oldu ancak birkaç gün sonra şikâyetini geri çekti. Dayak sürünce bu kez ikinci kez şikâyetçi oldu. Mahkeme Mithat Topal'ın mahkumiyetine karar verdi.