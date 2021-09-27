27 Eylül 2021, Pazartesi
Müge Anlı’da gündem olmuştu! Şilan Topal’ın hikayesi kan dondurdu! Her satırı dehşet
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Şilan Topal'ın hikayesi dehşete düşürdü. Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silah zoruyla kaçırılan Topal, 13 yaşında Mithat Topal tarafından evlenmeye zorlandı. Hamilelik süreci dahil olmak üzere tüm evliliği boyunca şiddete maruz kalan Şilan, sığınma evine yerleşti ancak Mithat Topal yine buldu. Son olarak elektronik kelepçe takıldı ona rağmen Şilan Topal'ı taksiyle kaçırdı. Bu süreçte "Sen gidersen kız kardeşini alırım, evinizi bombalarım" diye de tehdit etti.
Giriş Tarihi: 27.09.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 11:27
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