Müge Anlı’da gündem olmuştu! Şilan Topal’ın hikayesi kan dondurdu! Her satırı dehşet

SÜREKLİ ŞİDDETE MARUZ KALDI

Mithat Topal sudan bahanelerle defalarca Şilan'ı öldüresiye dövdü. Her seferinde başka bir bahanesi vardı. Kimi zaman 'Neden dışarı çıktın?', kimi zaman 'Sürünün yönünü çeviremedin' oldu. Şiddetin dozu zaman zaman o kadar arttı ki, Şilan günlerce yürüyemedi ancak yine de ne bir hastane, ne bir doktor yüzü gördü. Çocuğu olursa değişeceğini düşündüğü Mithat Topal, hamileliği döneminde bile eziyetlerini sürdürdü.