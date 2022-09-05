05 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı'da DJ Gezgin itirafı! Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu: "Öldürüp halıya sarıp götürdüler"

Müge Anlı'da DJ Gezgin itirafı! Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu: "Öldürüp halıya sarıp götürdüler"

Müge Anlı'da araştırılan DJ Gezgin cinayetinde son dakika itirafı geldi. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ cinayetle suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz ile bir kez daha canlı yayında karşı karşıya geldi. Haklarındaki iddiaları reddeden ikilinin sözlerine karşılık ev sahipleri Müge Anlı'ya konuştu. Fatma Karadağ'ın oğlu Alim'in Cemal Durmaz'a 'baba' diye seslendiğini ifade eden ev sahibi, Fatma Hanım'ın Cemal Bey hakkında suçlamalarını da bir bir anlattı. İşte Müge Anlı canlı yayınında itirafta bulunan ev sahibinin DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan cinayeti hakkında sözleri...

Giriş Tarihi: 05.09.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 14:29
  • 1
  • 28
Müge Anlı’da DJ Gezgin itirafı! Fatma Karadağ’ın ev sahibi konuştu: Öldürüp halıya sarıp götürdüler

Müge Anlı Tatlı Sert programında araştırılan ve Türkiye'nin gündemine oturan DJ Gezgin cinayetiyle ilgili son dakika itirafı geldi! Fatma Karadağ'ın ev sahibi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
Müge Anlı’da DJ Gezgin itirafı! Fatma Karadağ’ın ev sahibi konuştu: Öldürüp halıya sarıp götürdüler

Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi.

  • 3
  • 28
Müge Anlı’da DJ Gezgin itirafı! Fatma Karadağ’ın ev sahibi konuştu: Öldürüp halıya sarıp götürdüler

Fatma Karadağ, sevgilisi Cemal Durmaz'ın kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti.

  • 4
  • 28
Müge Anlı’da DJ Gezgin itirafı! Fatma Karadağ’ın ev sahibi konuştu: Öldürüp halıya sarıp götürdüler

KİLİT İSİM KONUŞTU ORTALIK KARIŞTI

Fatma Karadağ ve sevgilisi Cemal canlı yayında kozlarını paylaştı. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ı nasıl yok ettiler?

  • 5
  • 28
Müge Anlı’da DJ Gezgin itirafı! Fatma Karadağ’ın ev sahibi konuştu: Öldürüp halıya sarıp götürdüler

DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın gömüldüğü yeri ablası biliyor mu? Müge Anlı canlı yayında bu sorunun yanıtını arıyor.