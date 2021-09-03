Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

19 Mayıs'ta ortadan kaybolan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, ölü olarak bulunmuştu. Korkunç cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı. Ağabeyi ile yengesini öldürdüğü ortaya çıkan Yusuf Turhan, oğlu Bedirhan ve eşi Necla Turhan için istenen cezalar belli oldu.

Giriş Tarihi: 03.09.2021 08:30 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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