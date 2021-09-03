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Haberler Galeri Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

19 Mayıs'ta ortadan kaybolan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, ölü olarak bulunmuştu. Korkunç cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı. Ağabeyi ile yengesini öldürdüğü ortaya çıkan Yusuf Turhan, oğlu Bedirhan ve eşi Necla Turhan için istenen cezalar belli oldu.

Giriş Tarihi: 03.09.2021 08:30 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 09:34
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Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

Kayseri'de kaybolan Mehmet Turhan (55) ve Firdevs Öztürk (52) çiftinden uzun süredir haber alınamıyordu. Geçtiğimiz aylarda "Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı"na katılan oğulları, amcası Yusuf Turhan'dan şüphelendiğini söyledi.

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Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

KABLOYLA BOĞUP ÇUVALLA TANDIRA ATMIŞLAR...

Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan, çelişkili ifadeleri sonrası polis tarafından takibe alındı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı.

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Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

Kadavra köpeği 'Vera' ile yapılan aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülmüş tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı.

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Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

Çiftin kabloyla boğularak öldürüldükten sonra çuval ile tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandırdan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Müge Anlı’da çözülen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinde yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

Olayla ilgili Yusuf Turhan, oğlu Bedirhan ve eşi Necla Turhan tutuklanırken, soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.