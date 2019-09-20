Müge Anlı'da aranıyordu! Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili gizli tanığın ifadesinde şoke eden detay…

Müge Anlı'da ele alınan Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Bayram ziyareti için dedesinin köyüne giden ve burada kaybolduktan 18 gün sonra ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili flaş gelişme yaşandı. Olayla ilgisi olduğu düşünülerek emniyet güçleri tarafından yakalanan 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmaya başlanacağı olayda bir gizli tanığın ifadesinde söylediği korkunç olaya farklı bir boyut kazandırdı.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 08:31 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 08:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





