Müge Anlı'da aranıyordu! Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili gizli tanığın ifadesinde şoke eden detay… Müge Anlı'da ele alınan Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Bayram ziyareti için dedesinin köyüne giden ve burada kaybolduktan 18 gün sonra ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili flaş gelişme yaşandı. Olayla ilgisi olduğu düşünülerek emniyet güçleri tarafından yakalanan 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmaya başlanacağı olayda bir gizli tanığın ifadesinde söylediği korkunç olaya farklı bir boyut kazandırdı. Giriş Tarihi: 20.09.2019 08:31 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 08:33
Ağrı'da 15 Haziran 2018 tarihinde bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Olaya ilişkin 1'i tutuklu 7 sanık'ın hakim karşısına çıkacağı olayda gizli tanığın verdiği ifadede kullandığı sözler duyanları şok etti. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili haklarında dava açılan biri tutuklu 7 sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.
Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili biri tutuklu 7 sanığın yargılanmalarına, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın başlanacak.
Duruşmaya baba Nihat Aydemir'in kuzeni, tutuklu sanık M.A. Aydemir ile tutuksuz 6 sanığın da katılması bekleniyor...
Yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak sanıklar hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba Aydemir'in "Mamis" olarak bilinen kuzeni M.A. Aydemir, kardeşleri Y. ve M. Aydemir, B.D, eşi H.D, Y.A. ve eşi A.A. hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İddianameden Tanık olarak dinlenen bir çocuğun fotoğraflarından teşhis ettiği M.A. Aydemir'in Leyla'yı kaçırdığını söylediğine yer verilen iddianamede, ayrıca gizli tanık "Yiğit"in de küçük çocuğun 21 AV 768 plakalı minibüsle kaçırıldığı belirtildi.
Gizli tanık "Yiğit"in ifadesinde, baba Nihat Aydemir'in kardeşi Y. Aydemir ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen iddianamede, ayrıca baba Aydemir'in aralarında yaşanan tartışmanın ardından B.D'nin "Yemin olsun ben sana ciğer acısını yaşatacağım, seni ciğerinle terbiye edeceğim" sözlerine yer verildi...