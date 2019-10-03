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Müge Anlı sosyal medyada büyük destek gördü: "Kız çocuğuna hamile kaldığı için karısını döveni..."

Müge Anlı karısını kız çocuğuna hamile kaldığı için döven adam konusundaki tutumuyla Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarındaki rekortmen programa katılan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke'nin kızı ve kardeşi, kayıplarının bulunmasını istedi. Vakkas Akteke hakkındaki gelişmelerin ortaya çıkmasıyla Müge Anlı çılgına döndü. Kadın ve çocuklar konusundaki hassasiyetiyle bilinen Müge Anlı, Vakkas Akteke'nin karısına kız çocuğuna hamile kaldığı için şiddet uyguladığını öğrendi. Müge Anlı öğrendiği bilgi sonrasında verdiği kararla sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 14:02
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Müge Anlı sosyal medyada büyük destek gördü: Kız çocuğuna hamile kaldığı için karısını döveni...

Müge Anlı karısını kız çocuğuna hamile kaldığı için döven adam konusundaki tutumuyla Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarındaki rekortmen programa katılan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke'nin kızı ve kardeşi, kayıplarının bulunmasını istedi. Vakkas Akteke hakkındaki gelişmelerin ortaya çıkmasıyla Müge Anlı çılgına döndü.

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Müge Anlı sosyal medyada büyük destek gördü: Kız çocuğuna hamile kaldığı için karısını döveni...

Kadın ve çocuklar konusundaki hassasiyetiyle bilinen Müge Anlı, Vakkas Akteke'nin karısına kız çocuğuna hamile kaldığı için şiddet uyguladığını öğrendi. Müge Anlı öğrendiği bilgi sonrasında verdiği kararla sosyal medyayı salladı.

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Müge Anlı sosyal medyada büyük destek gördü: Kız çocuğuna hamile kaldığı için karısını döveni...

Mersin'de yaşayan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke 10 Ocak gününden beri haber alınamıyor. 9 aydır bulunamaması üzerine kızı Gülenay Çandır Müge Anlı'nın programına kayıp babasını bulmak için başvurdu.

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Müge Anlı sosyal medyada büyük destek gördü: Kız çocuğuna hamile kaldığı için karısını döveni...

Gülenay Çandır, Müge Anlı'ya yaptığı açıklamada ise babasına annesi Meryem ve erkek kardeşi Umut'un babasına bir şey yapmış olabileceğini iddia etti.

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Müge Anlı sosyal medyada büyük destek gördü: Kız çocuğuna hamile kaldığı için karısını döveni...

"BEN BÖYLE BİRİNİ ARAMAM"

Anlı'nın kız çocuğa hamile olduğu için eşine şiddet uygulayan ve kaybolduğu için kızı ve kardeşi tarafından aranan Vakkas bey ile ilgili verdiği tepki olay oldu. Anlı o adamı aramaya gelenlere "Ben böyle bir adamı aramam başına bir iş geldiyse de iyi olmuş" diyerek tepkisini ortaya koydu.