Müge Anlı sosyal medyada büyük destek gördü: "Kız çocuğuna hamile kaldığı için karısını döveni..."

"BEN BÖYLE BİRİNİ ARAMAM"

Anlı'nın kız çocuğa hamile olduğu için eşine şiddet uygulayan ve kaybolduğu için kızı ve kardeşi tarafından aranan Vakkas bey ile ilgili verdiği tepki olay oldu. Anlı o adamı aramaya gelenlere "Ben böyle bir adamı aramam başına bir iş geldiyse de iyi olmuş" diyerek tepkisini ortaya koydu.