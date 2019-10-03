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Müge Anlı sosyal medyada büyük destek gördü: "Kız çocuğuna hamile kaldığı için karısını döveni..."
Müge Anlı karısını kız çocuğuna hamile kaldığı için döven adam konusundaki tutumuyla Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarındaki rekortmen programa katılan 65 Yaşındaki Vakkas Akteke'nin kızı ve kardeşi, kayıplarının bulunmasını istedi. Vakkas Akteke hakkındaki gelişmelerin ortaya çıkmasıyla Müge Anlı çılgına döndü. Kadın ve çocuklar konusundaki hassasiyetiyle bilinen Müge Anlı, Vakkas Akteke'nin karısına kız çocuğuna hamile kaldığı için şiddet uyguladığını öğrendi. Müge Anlı öğrendiği bilgi sonrasında verdiği kararla sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 03.10.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 14:02
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