10 Eylül 2021, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine gelen Ahmet Çetin'le ilgili acı haber geldi
Son dakika haberleri... Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tüm detayları irdelenen Ahmet Çetin'in kaybolmasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 5 gündür aranan 24 yaşındaki gencin evvela eşyaları bulundu, sonrasında cansız bedenine ulaşıldı. Müge Anlı, 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in cansız bedenine programın hemen akabinde ulaşıldığını duyurdu. İşte tüm tafsilatıyla Ahmet Çetin'in ölüm nedeni...
Giriş Tarihi: 10.09.2021 18:47 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 18:49
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