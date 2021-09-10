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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine gelen Ahmet Çetin'le ilgili acı haber geldi 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine gelen Ahmet Çetin'le ilgili acı haber geldi 

Son dakika haberleri... Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tüm detayları irdelenen Ahmet Çetin'in kaybolmasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 5 gündür aranan 24 yaşındaki gencin evvela eşyaları bulundu, sonrasında cansız bedenine ulaşıldı. Müge Anlı, 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in cansız bedenine programın hemen akabinde ulaşıldığını duyurdu. İşte tüm tafsilatıyla Ahmet Çetin'in ölüm nedeni...

Giriş Tarihi: 10.09.2021 18:47 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 18:49
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye’nin gündemine gelen Ahmet Çetin’le ilgili acı haber geldi

Son dakika gelişmesi... Müge Anlı, kayıp olarak aradığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bedeninin bulunduğu bilgisine ulaştı. Genç adamın öğle saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulunmasının üzerine olay yerine Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye’nin gündemine gelen Ahmet Çetin’le ilgili acı haber geldi

Cansız bedeni denizden çıkarılan şahsın ailesinin yaptığı teşhisin ardından Ahmet Çetin olduğu netleştirildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye’nin gündemine gelen Ahmet Çetin’le ilgili acı haber geldi

Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye’nin gündemine gelen Ahmet Çetin’le ilgili acı haber geldi

Gelen son dakika haberine göre, Ahmet Çetin'in boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüpheli Murat Karakeleş, emniyetteki sorgusunda Ahmet Çetin'in boğularak öldüğünü ve eşyalarını alıp dere yatağına attığını söyledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye’nin gündemine gelen Ahmet Çetin’le ilgili acı haber geldi

AİLE ACI HABER KARŞISINDA YIKILDI

Oğullarının bulunması için tek çare olarak Müge Anlı'ya başvuran Çetin ailesinin acı haber karşısında yıkıldığı öğrenildi.