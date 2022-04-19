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Müge Anlı gündeme getirmişti! Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! Azmettiricinin iki kardeşi de gözaltına alındı

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Büyükşen cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Konya'da 3,5 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen soruşturması kapsamında aralarında tutuklu bulunan azmettirici Abdullah Başdemir'in 2 kardeşinin de olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 09:06
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Müge Anlı gündeme getirmişti! Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! Azmettiricinin iki kardeşi de gözaltına alındı

Konya'da 3,5 yıl önce öldürülen ve günlerce konuşulan Nejla-Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında aralarında tutuklu bulunan azmettirici Abdullah Başdemir'in 2 kardeşinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Müge Anlı gündeme getirmişti! Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! Azmettiricinin iki kardeşi de gözaltına alındı

KAR MASKELİ SALDIRGAN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜLER

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.

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Müge Anlı gündeme getirmişti! Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! Azmettiricinin iki kardeşi de gözaltına alındı

Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Müge Anlı tarafından konunun gündeme getirilmesinin ardından jandarma bünyesinde kurulan özel ekibin çalışması sonucu 9 ay önce şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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Müge Anlı gündeme getirmişti! Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! Azmettiricinin iki kardeşi de gözaltına alındı

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Operasyon kapsamında cinayeti azmettirdiği ileri sürülen Abdullah Başdemir (47) sevgilisi Esra Taş ile onlara yardım ettikleri ileri sürülen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı.

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Müge Anlı gündeme getirmişti! Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! Azmettiricinin iki kardeşi de gözaltına alındı

Mustafa Okşen tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş, Zekeriya Okşen ve Abdulhamid Uzbek ise soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.