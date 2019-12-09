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Müge Anlı çıldırdı! Bekir Gümüş kızını sattı, karısını öldürmeye çalıştı ve yengesini kaçırdı

Müge Anlı canlı yayına katılan Semra Gümüş'ün anlattıkları sonrasında şoke oldu. Kocası Bekir Gümüş'ün kendisini ıssız bir yerde sıkıştırdığını ve tornavida ile öldürmeye çalıştığını söyleyen Semra Gümüş, ardından Türkiye'nin gündemine düşen o sözleri sarf etti. Müge Anlı son dakika gelişmesiyle adeta şoke olurken, Bekir Gümüş'ün kızını sattığı iddia edildi. Karısını öldürmeye çalıştığı, kızını sattığı iddia edilen Bekir Gümüş'ün kardeşinin Suriyeli eşini de kaçırdığı belirtildi. Müge Anlı söylenenler sonrasında adeta çılgına döndü.

Giriş Tarihi: 09.12.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 14:48
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Müge Anlı çıldırdı! Bekir Gümüş kızını sattı, karısını öldürmeye çalıştı ve yengesini kaçırdı

Müge Anlı canlı yayına katılan Semra Gümüş'ün anlattıkları sonrasında şoke oldu. Kocası Bekir Gümüş'ün kendisini ıssız bir yerde sıkıştırdığını ve tornavida ile öldürmeye çalıştığını söyleyen Semra Gümüş, ardından Türkiye'nin gündemine düşen o sözleri sarf etti. Müge Anlı son dakika gelişmesiyle adeta şoke olurken, Bekir Gümüş'ün kızını sattığı iddia edildi.

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Müge Anlı çıldırdı! Bekir Gümüş kızını sattı, karısını öldürmeye çalıştı ve yengesini kaçırdı

Karısını öldürmeye çalıştığı, kızını sattığı iddia edilen Bekir Gümüş'ün kardeşinin Suriyeli eşini de kaçırdığı belirtildi. Müge Anlı söylenenler sonrasında adeta çılgına döndü.

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Müge Anlı çıldırdı! Bekir Gümüş kızını sattı, karısını öldürmeye çalıştı ve yengesini kaçırdı

"YENGESİNİ KAÇIRDI"

Boşanmak istediğini söyleyen Semra Gümüş, kocası 38 yaşındaki Bekir Gümüş'ün kardeşinin Suriyeli 25 yaşındaki eşini kaçırdığını iddia etti. Müge Anlı ise kesin olup olmadığını Semra Gümüş'e sordu. Gümüş, ise olayın kesin olduğunu ikisinin kendisini telefonla arayıp görüştüklerini belirtti.

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Müge Anlı çıldırdı! Bekir Gümüş kızını sattı, karısını öldürmeye çalıştı ve yengesini kaçırdı

KEDER MÜGE ANLI CANLI YAYININA BAĞLANDI

Bekir Gümüş'ün kızı Keder telefon bağlantısı ile yaşadıklarını Müge Anlı canlı yayınında anlattı. Keder, babasının kendini 20 bin lira başlık parası ile sattığını o para ile ise yengesiyle kaçtığını öne sürdü.

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Müge Anlı çıldırdı! Bekir Gümüş kızını sattı, karısını öldürmeye çalıştı ve yengesini kaçırdı

MÜGE ANLI SİNİRLENDİ

Olay karşısında sinirlenen Müge Anlı, canlı yayında 6 çocuk babası Bekir Gümüş ve kaçırdığı yengesine seslenerek "İkiniz de eşlerinizden boşanın" çağrısında bulundu.