Müge Anlı çıldırdı! Bekir Gümüş kızını sattı, karısını öldürmeye çalıştı ve yengesini kaçırdı

Müge Anlı canlı yayına katılan Semra Gümüş'ün anlattıkları sonrasında şoke oldu. Kocası Bekir Gümüş'ün kendisini ıssız bir yerde sıkıştırdığını ve tornavida ile öldürmeye çalıştığını söyleyen Semra Gümüş, ardından Türkiye'nin gündemine düşen o sözleri sarf etti. Müge Anlı son dakika gelişmesiyle adeta şoke olurken, Bekir Gümüş'ün kızını sattığı iddia edildi. Karısını öldürmeye çalıştığı, kızını sattığı iddia edilen Bekir Gümüş'ün kardeşinin Suriyeli eşini de kaçırdığı belirtildi. Müge Anlı söylenenler sonrasında adeta çılgına döndü.