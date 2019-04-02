10 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Miraç Kandili mesajları ile yakınlarınızı unutmayın! Hiç görülmemiş Miraç Kandili mesajları 2019!

Miraç Kandili mesajları ile yakınlarınızı unutmayın! Hiç görülmemiş Miraç Kandili mesajları 2019!

Miraç Kandili mesajları yoğun şekilde araştırılıyor. Bir Miraç Kandili daha geldi. Onbinlerce Müslüman Miraç Kandili'ni tebrik etmek için telefonlara sarıldı. Herkesi aramak mümkün olmayınca en çok tercih edilen yöntem resimli veya normal mesaj oldu. Sizler için hiç görülmemiş Miraç Kandili mesajlarını derledik. İşte en güzel ve hiç görülmemiş Miraç Kandili mesajları 2019...

Giriş Tarihi: 02.04.2019 17:48 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 09:28
  • 1
  • 20
Miraç Kandili mesajları ile yakınlarınızı unutmayın! Hiç görülmemiş Miraç Kandili mesajları 2019!

Miraç Kandili'niz mübarek olsun! Miraç Kandili'nin gelişi İslam alemine büyük sevinç yaşattı. Dua ve tövbenin kabul olduğu bu kıymetli günde binlerce Müslüman, din kardeşine dua ediyor ve hayır dileklerinde bulunuyor. Biz de en güzel Miraç Kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte hiç görülmemiş Miraç Kandili mesajları 2019...

MİRAÇ GECESİNDEN NASIL İBADET ETMELİ? NİHAT HATİPOĞLU ANLATTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

PEYGAMBERİMİZİN MİRAÇ SIRASINDA GÖRDÜKLERİ | NİHAT HATİPOĞLU ANLATIYOR - TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Miraç Kandili mesajları ile yakınlarınızı unutmayın! Hiç görülmemiş Miraç Kandili mesajları 2019!

HİÇ GÖRÜLMEMİŞ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç Kandili gecesinde sevdiklerinizin kandilini bu özel mesajlar ile kutlayabilirsiniz. İşte en güzel Miraç Kandili mesajları...

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

PEYGAMBERİMİZİN MİRAÇ SIRASINDA GÖRDÜKLERİ | NİHAT HATİPOĞLU ANLATIYOR - TIKLAYIN

  • 3
  • 20
Miraç Kandili mesajları ile yakınlarınızı unutmayın! Hiç görülmemiş Miraç Kandili mesajları 2019!

HİÇ GÖRÜLMEMİŞ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

  • 4
  • 20
Miraç Kandili mesajları ile yakınlarınızı unutmayın! Hiç görülmemiş Miraç Kandili mesajları 2019!

HİÇ GÖRÜLMEMİŞ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Mübarek aylara Selam olsun. Selam olsun Ey Miraç. Tüm Dualarınızın kabul olmas�� dileğiyle. Hayırlı kandiller.

Bu gece Miraç Kandili. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Hayırlı kandiller.

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

  • 5
  • 20
Miraç Kandili mesajları ile yakınlarınızı unutmayın! Hiç görülmemiş Miraç Kandili mesajları 2019!

HİÇ GÖRÜLMEMİŞ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraçtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun..

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ