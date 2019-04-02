Miraç Kandili mesajları ile yakınlarınızı unutmayın! Hiç görülmemiş Miraç Kandili mesajları 2019!

HİÇ GÖRÜLMEMİŞ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç Kandili gecesinde sevdiklerinizin kandilini bu özel mesajlar ile kutlayabilirsiniz. İşte en güzel Miraç Kandili mesajları...

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Miraç kandiliniz mübarek olsun.