Milyoner'de Robert Koleji öğrencisi öyle bir soruda elendi ki... Arkadaşı gözlerine inanamadı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olan yeni bölüme Robert Koleji öğrencisi olan yarışmacı damga vurdu. Cin Ali hikayelerinden sonra Türk toplumunun en çok okuduğu Suç ve Ceza romanının başrolünü bilmediği ortaya çıkan yarışmacı izleyenler için hayal kırıklığı oldu. İşte o soru ve yarışma boyunca yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 14.02.2021 01:38 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 01:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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