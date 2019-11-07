Mevlid Kandili oruç tutulur mu? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili duaları ve ibadetleri neler?

Mevlid Kandili oruç tutulur mu? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili duaları ve ibadetleri neler? Mevlid Kandili'ne kısa bir süre kala binlerce kişi bu araştırmaları yapıyor. Mevlid Kandili, İslam aleminde önemli bir yere sahip. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nde müslümanlar bolca ibadet ediyor, Allah'tan af diliyor. Rebiülevvel ayının 11. gününe denk gelen Mevlid Kandili ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte " Mevlid Kandili oruç tutulur mu? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili duaları ve ibadetleri neler?" sorularının yanıtları...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





