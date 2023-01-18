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Meteorolojide 2022'nin "en"leri belli oldu! İşte en sıcak ve en soğuk il

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il ve ilçelerin meteorolojik parametrelerini gösteren 2022'nin meteorolojik uç değerlerini yayımladı. Türkiye'de 2022'de en sıcak gün 15 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 47,9 derece ile kayda geçerken 29 Ocak'ta Mersin Gülnar Konur köyünde metrekareye 451,9 kilogram yağış düştü. Geçen yılın en soğuk günü olan 18 Ocak'ta Van'ın Özalp ilçesinde termometreler eksi 34,4 dereceyi gösterirken en düşük ikinci sıcaklık değeri ise eksi 33,8 derece ile Van Çaldıran'da kaydedildi.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 11:18
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Meteorolojide 2022’nin enleri belli oldu! İşte en sıcak ve en soğuk il

Türkiye'de 2022'de en sıcak gün 15 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 47,9 derece ile yaşanırken 29 Ocak'ta Mersin Gülnar Konur köyünde metrekareye 451,9 kilogram yağış düştü.

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Meteorolojide 2022’nin enleri belli oldu! İşte en sıcak ve en soğuk il

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü il ve ilçelerin meteorolojik parametrelerini gösteren 2 bin 57 gözlem istasyonundan aldığı verileri değerlendirerek 2022'deki meteorolojik uç değerlerini yayımladı.

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Meteorolojide 2022’nin enleri belli oldu! İşte en sıcak ve en soğuk il

Meteorolojik verilerden derlenen bilgilere göre, 2022'nin en sıcak günü, 15 Temmuz'da Şırnak Silopi'de yaşandı. Silopi'de hava sıcaklığı 47,9 derece ölçüldü.

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Meteorolojide 2022’nin enleri belli oldu! İşte en sıcak ve en soğuk il

En yüksek ikinci sıcaklık değeri, 10 Temmuz'da 47,7 derece ile Şanlıurfa Ceylanpınar, üçüncü en yüksek sıcaklık değeri ise 5 Ağustos'ta Şırnak Cizre'de 47,4 derece olarak kaydedildi.

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Meteorolojide 2022’nin enleri belli oldu! İşte en sıcak ve en soğuk il

İl merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklık ise Diyarbakır'da 5 Ağustos'ta yaşandı ve sıcaklık değeri 43,5 derece olarak verilere yansıdı.