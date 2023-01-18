Meteorolojide 2022’nin enleri belli oldu! İşte en sıcak ve en soğuk il

Meteorolojide 2022'nin "en"leri belli oldu! İşte en sıcak ve en soğuk il

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il ve ilçelerin meteorolojik parametrelerini gösteren 2022'nin meteorolojik uç değerlerini yayımladı. Türkiye'de 2022'de en sıcak gün 15 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 47,9 derece ile kayda geçerken 29 Ocak'ta Mersin Gülnar Konur köyünde metrekareye 451,9 kilogram yağış düştü. Geçen yılın en soğuk günü olan 18 Ocak'ta Van'ın Özalp ilçesinde termometreler eksi 34,4 dereceyi gösterirken en düşük ikinci sıcaklık değeri ise eksi 33,8 derece ile Van Çaldıran'da kaydedildi.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 11:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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