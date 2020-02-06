Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu ile ilgili tahminleri yayınladı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Türkiye soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurdun dört bir yanından kar haberleri gelirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı da İstanbul için geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve yarın İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur beklediklerini duyurdu. İstanbul güne yağışlı ve soğuk bir hava ile başlarken, sıcaklıkların Balkanlar'dan ve Kuzeybatı'dan gelen hava dalgası ile 10-15 derece daha düşmesi bekleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Meteoroloji uyarılarını dikkatle takip eden İstanbullular karın başlama saati ile ilgili bilgileri ilgi ile araştırıyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürülüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri ve detaylar...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 10:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





