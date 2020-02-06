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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu ile ilgili tahminleri yayınladı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Türkiye soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurdun dört bir yanından kar haberleri gelirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı da İstanbul için geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve yarın İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur beklediklerini duyurdu. İstanbul güne yağışlı ve soğuk bir hava ile başlarken, sıcaklıkların Balkanlar'dan ve Kuzeybatı'dan gelen hava dalgası ile 10-15 derece daha düşmesi bekleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Meteoroloji uyarılarını dikkatle takip eden İstanbullular karın başlama saati ile ilgili bilgileri ilgi ile araştırıyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürülüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri ve detaylar...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 10:54
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu ile ilgili tahminleri yayınladı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Türkiye, Balkanlar ve Kuzeybatı'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken,, kar Megakent İstanbul'un da kapısına dayandı. Meteoroloji Genel Müdürülüğü hava durumu ile ilgili yaptığı tahminlerde sık sık İstanbulluları uyardı. Dün sağanak yağışın etkisi altına giren İstanbul'da bu sabah da yağmur sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün ve yarın kar yağışının kentte etkili olacağını belirtti. İstanbulluları kar heyecanı sararken, yağışın başlangıç saati yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları ve hava tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu ile ilgili tahminleri yayınladı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, bu hafta etkisini gösterecek kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu ile ilgili tahminleri yayınladı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Doğan'a göre, Perşembe günü yağmaya başlayacak olan karın cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Doğan, ayrıca şiddetli rüzgar nedeniyle hava sıcaklıklarının düşeceğini belirtirken, vatandaşların don ve buzlanmaya karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu ile ilgili tahminleri yayınladı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

YAĞMUR SAATLER İÇİNDE KAR YAĞIŞINA DÖNÜŞECEK

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini tekrar gösterecek. İstanbulluları perşembe gününden itibaren etkisini göstermesi beklenen kara karşı dikkatle uyaran hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, "İstanbul'da Perşembe sabah saatlerinde yağmur şeklinde görülecek yağışın öğle saatleri itibariyle karla karışık şekle dönmesini bekliyoruz.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu ile ilgili tahminleri yayınladı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Akşam saatlerinde kar şeklinde görülecek. Cuma ve cumartesi günü de kar şeklinde devam edecek. İstanbul'da ayrıca çarşamba ve perşembe kuvvetli rüzgar olacak. Özellikle çarşamba lodos hakim olacak. Perşembe günü de lodos yerini karayele devredecek.