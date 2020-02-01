01 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Meriç Nehri’nde şaşırtan görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Edirne'de, 1842 yılında Meriç Köprüsü'nün yapılmasının ardından yıkılan tarihi ahşap köprünün ayakları, Meriç Nehri'nin sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Birçok kaynakta tasvir edilen tarihi köprünün yerini ilk kez tespit edildiğini söyleyen Edirneli tarih araştırmacısı Cengiz Bulut, "Kuraklık nedeniyle suların da çekilmesiyle bu yapının ortaya çıkması, Edirne'de araştırmacıları sevindirdi" dedi.

Giriş Tarihi: 01.02.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 12:04
  • 1
  • 11
Meriç Nehri’nde şaşırtan görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Edirne'de yüzyıllar boyunca kent ile Karaağaç bölgesi arasındaki ulaşımını sağlayan tarihi ahşap köprü, Meriç Nehri'nin sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

  • 2
  • 11
Meriç Nehri’nde şaşırtan görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Son günlerde yaşanan kuraklıktan dolayı debisi düşen ve su seviyesinde dibi gören nehirde, durumu Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı fark etti.

  • 3
  • 11
Meriç Nehri’nde şaşırtan görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Şallı, dip seviyesini gören nehirdeki ahşap köprü ayaklarının gün yüzüne çıktığını fark edince, tarihe olan merakıyla tanınan yerel tarih araştırmacısı Cengiz Bulut'a bildirdi.

  • 4
  • 11
Meriç Nehri’nde şaşırtan görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Bulut, konusunda uzman kişilerle bölgeye gelerek yaptığı incelemede, ahşap ayakların Meriç Köprüsü'nden önce bölgeye ulaşımın sağlandığı tarihi köprü olduğunu doğruladı.

  • 5
  • 11
Meriç Nehri’nde şaşırtan görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

'TAM YERİNİ BİLMİYORDUK'

Kuraklık nedeniyle kötü manzaraların oluşmasının yanı sıra güzel şeyler de olduğunu belirten Cengiz Bulut, "1700'lü yıllardan beri var olduğunu bildiğimiz Edirne Meriç Nehri üzerindeki tarihi ahşap köprünün, suların çekilmesiyle ayaklarının ortaya çıktığını gördük. Bunu bize Edirne'den Roman Dernek Başkanı Turan Şallı haber verdi. Sonrasında gelip yerinde inceleme yaptık ve gerçekten tarihte var olduğunu bildiğimiz ve tam yerini bilmediğimiz bu tarihi ahşap köprünün ayaklarının bariz bir şekilde ortaya çıktığını gördük" dedi.