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Meriç Nehri’nde şaşırtan görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı
Edirne'de, 1842 yılında Meriç Köprüsü'nün yapılmasının ardından yıkılan tarihi ahşap köprünün ayakları, Meriç Nehri'nin sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Birçok kaynakta tasvir edilen tarihi köprünün yerini ilk kez tespit edildiğini söyleyen Edirneli tarih araştırmacısı Cengiz Bulut, "Kuraklık nedeniyle suların da çekilmesiyle bu yapının ortaya çıkması, Edirne'de araştırmacıları sevindirdi" dedi.
Giriş Tarihi: 01.02.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 12:04
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