16 Mayıs 2022, Pazartesi
Merdivenin sonu bakın nereye çıktı! İşte akıllara zarar mühendislik hataları
Günümüzde yükselen yüzlerce metre yüksekliğindeki binalar mühendislik bilgisine dayanmakta fakat insanoğlu hatasız değil. Ama kimi zaman hesaplanmayan dikkatsizlik şaşırtan sonuçları ortaya çıkartıyor. Evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyor; mühendis en güzel evi, odayı, merdiveni oluşturayım derken ufak bir hesap hatası yapıyor ve olanlar oluyor.
Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:46
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