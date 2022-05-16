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Merdivenin sonu bakın nereye çıktı! İşte akıllara zarar mühendislik hataları

Günümüzde yükselen yüzlerce metre yüksekliğindeki binalar mühendislik bilgisine dayanmakta fakat insanoğlu hatasız değil. Ama kimi zaman hesaplanmayan dikkatsizlik şaşırtan sonuçları ortaya çıkartıyor. Evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyor; mühendis en güzel evi, odayı, merdiveni oluşturayım derken ufak bir hesap hatası yapıyor ve olanlar oluyor.

Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:46
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Merdivenin sonu bakın nereye çıktı! İşte akıllara zarar mühendislik hataları

Mühendisler en güzel binayı, evi yapmayı planlar ancak evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyor.

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Merdivenin sonu bakın nereye çıktı! İşte akıllara zarar mühendislik hataları

Yapılan ufak bir hesap hatası geri dönüşü zor durumlara sebep olabiliyor. Bu komik hatalar da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmıyor.

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Merdivenin sonu bakın nereye çıktı! İşte akıllara zarar mühendislik hataları

Sosyal medyada paylaşılan en komik mühendislik hatalarını derledi.

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Merdivenin sonu bakın nereye çıktı! İşte akıllara zarar mühendislik hataları

Fotoğraflar arasında yanlış hesaplanarak yapılmış köprüler, merdivenler, musluklar hatta tuvaletler var.

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Merdivenin sonu bakın nereye çıktı! İşte akıllara zarar mühendislik hataları

İşte en komik hatalar...