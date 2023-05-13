13 Mayıs 2023, Cumartesi
Mercedes marka arabanın koltuğunu kesip biçtiler 🚗 Bakın içinden ne çıktı
Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek sosyal paylaşım sitesi Youtube'ta fenomen olan baba oğul bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Mercedes'in koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri... Bakın neler çıktı!
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:43
- 1
- 127
- 2
- 127
- 3
- 127
- 4
- 127
- 5
- 127