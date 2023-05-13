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Mercedes marka arabanın koltuğunu kesip biçtiler 🚗 Bakın içinden ne çıktı

Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek sosyal paylaşım sitesi Youtube'ta fenomen olan baba oğul bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Mercedes'in koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri... Bakın neler çıktı!

Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:43
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Mercedes marka arabanın koltuğunu kesip biçtiler 🚗 Bakın içinden ne çıktı

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mercedes marka arabanın koltuğunu kesip biçtiler 🚗 Bakın içinden ne çıktı

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

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Mercedes marka arabanın koltuğunu kesip biçtiler 🚗 Bakın içinden ne çıktı
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Mercedes marka arabanın koltuğunu kesip biçtiler 🚗 Bakın içinden ne çıktı
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Mercedes marka arabanın koltuğunu kesip biçtiler 🚗 Bakın içinden ne çıktı