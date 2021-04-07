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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Meraya gittiğinde gözlerine inanamadı! Görenler telefonuna sarılıyor! Kuzunun boynunda... Meraya gittiğinde gözlerine inanamadı! Görenler telefonuna sarılıyor! Kuzunun boynunda...
Son dakika haberi... Edirne'de 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan çiftçi Ahmet Koca meraya gittiğinde neye uğradığını şaşırdı. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını belirten Koca, "yoldan araçla geçen aileler bile durup inceliyorlar" dedi. Bakın merinos cinsi koyun nasıl bir kuzu doğurdu?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 08:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 08:41
Merkeze bağlı Bosna köyünde Ahmet Koca'ya ait merinos cinsi koyun, bir hafta önce iki kuzu dünyaya getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuzulardan birisi, ikisi boyun kısmında olmak üzere 6 bacakla doğdu.
Çiftçi Ahmet Koca 30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını, böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını söyledi.
"GÖRDÜKLERİME ÇOK ŞAŞIRDIM"
Koyunun, kuzuları merada otlarken dünyaya getirdiğini belirten Koca,
"Çobanımız beni aradı, meraya gelmemi söyledi. Meraya gittiğimde gördüklerime çok şaşırdım. Kuzulardan biri 6 bacaklıydı. Yoldan araçla geçen aileler bile durup kuzuyu incelediler. Şu an sağlığı gayet iyi. Kardeşiyle birlikte büyüyor." dedi.
Koca, kuzunun fazla bacaklarının birkaç ay sonra veteriner tarafından cerrahi operasyonla alınacağını ifade etti.