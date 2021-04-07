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Meraya gittiğinde gözlerine inanamadı! Görenler telefonuna sarılıyor! Kuzunun boynunda...

Son dakika haberi... Edirne'de 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan çiftçi Ahmet Koca meraya gittiğinde neye uğradığını şaşırdı. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını belirten Koca, "yoldan araçla geçen aileler bile durup inceliyorlar" dedi. Bakın merinos cinsi koyun nasıl bir kuzu doğurdu?

AA
Giriş Tarihi: 07.04.2021 08:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 08:41
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Meraya gittiğinde gözlerine inanamadı! Görenler telefonuna sarılıyor! Kuzunun boynunda...

Merkeze bağlı Bosna köyünde Ahmet Koca'ya ait merinos cinsi koyun, bir hafta önce iki kuzu dünyaya getirdi.

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Meraya gittiğinde gözlerine inanamadı! Görenler telefonuna sarılıyor! Kuzunun boynunda...

Kuzulardan birisi, ikisi boyun kısmında olmak üzere 6 bacakla doğdu.

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Meraya gittiğinde gözlerine inanamadı! Görenler telefonuna sarılıyor! Kuzunun boynunda...

Çiftçi Ahmet Koca 30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını, böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını söyledi.

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Meraya gittiğinde gözlerine inanamadı! Görenler telefonuna sarılıyor! Kuzunun boynunda...

"GÖRDÜKLERİME ÇOK ŞAŞIRDIM"

Koyunun, kuzuları merada otlarken dünyaya getirdiğini belirten Koca, "Çobanımız beni aradı, meraya gelmemi söyledi. Meraya gittiğimde gördüklerime çok şaşırdım. Kuzulardan biri 6 bacaklıydı. Yoldan araçla geçen aileler bile durup kuzuyu incelediler. Şu an sağlığı gayet iyi. Kardeşiyle birlikte büyüyor." dedi.

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Meraya gittiğinde gözlerine inanamadı! Görenler telefonuna sarılıyor! Kuzunun boynunda...

Koca, kuzunun fazla bacaklarının birkaç ay sonra veteriner tarafından cerrahi operasyonla alınacağını ifade etti.