Meraya gittiğinde gözlerine inanamadı! Görenler telefonuna sarılıyor! Kuzunun boynunda...

Son dakika haberi... Edirne'de 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan çiftçi Ahmet Koca meraya gittiğinde neye uğradığını şaşırdı. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını belirten Koca, "yoldan araçla geçen aileler bile durup inceliyorlar" dedi. Bakın merinos cinsi koyun nasıl bir kuzu doğurdu?