Megakentin su geleceği tehlikede! Kuraklığa karşı projeler var mı? Uzmandan uyarı: Suyun korunması için çalışma yapılmalı
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve küresel ısınmanın etkisiyle oluşan kuraklık Türkiye'de su sorununun yaşanmasına neden oluyor. Başta turizmin gözde illeri İzmir ve Muğla gibi şehirlerde baş gösteren su sıkıntısıyla su kaynaklarının verimli kullanılamadığını açıkça ortaya koyuyor. Peki İstanbul için de olası bir su krizi kapıda mı? Megakentte kuraklığa karşı projeler var mı? A Haber'in özel haberine göre uzmanlar, İstanbul'da su kaynaklarının yönetiminin İSKİ'de olduğu ve kuraklığa yönelik projelerin yapılmadığını belirtiyor. Yüksek Çevre Mühendisi Özlem Erol, "İSKİ'nin yapmış olduğu ne bir su yatırımı var, ne de içme suyu arıtma tesisine yönelik bir çalışması var. Ayrıca baraj yatırımı ve projesi de yok. Geleceğe dönük muhakkak baraj projelerin çıkarılması lazım." dedi.