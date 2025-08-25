Yaşam

Megakentin su geleceği tehlikede! Kuraklığa karşı projeler var mı? Uzmandan uyarı: Suyun korunması için çalışma yapılmalı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve küresel ısınmanın etkisiyle oluşan kuraklık Türkiye'de su sorununun yaşanmasına neden oluyor. Başta turizmin gözde illeri İzmir ve Muğla gibi şehirlerde baş gösteren su sıkıntısıyla su kaynaklarının verimli kullanılamadığını açıkça ortaya koyuyor. Peki İstanbul için de olası bir su krizi kapıda mı? Megakentte kuraklığa karşı projeler var mı? A Haber'in özel haberine göre uzmanlar, İstanbul'da su kaynaklarının yönetiminin İSKİ'de olduğu ve kuraklığa yönelik projelerin yapılmadığını belirtiyor. Yüksek Çevre Mühendisi Özlem Erol, "İSKİ'nin yapmış olduğu ne bir su yatırımı var, ne de içme suyu arıtma tesisine yönelik bir çalışması var. Ayrıca baraj yatırımı ve projesi de yok. Geleceğe dönük muhakkak baraj projelerin çıkarılması lazım." dedi.

Küresel ısınmanın etkisiyle kuraklık ve çölleşmenin etkisi her geçen yıl artıyor. Türkiye'de İzmir, Muğla, Edirne, Tekirdağ gibi illerde yaz döneminde yaşanan su sıkıntısı büyüyor. Özellikle turizm beldelerinde yaşanan bu durum Türkiye'yi susuz yaz ile karşı karşıya bırakıyor

Yaz döneminde artan kuraklık nedeniyle özellikle CHP'li belediyelerin yönetimindeki bazı illerde düzenli su kesintileri sağlanarak su kullanımında kısıtlamaya gidilse de alınan önlemler hala yetersiz.

Üstelik vatandaşlar 8-12 saat süren su kesintisine tepki gösterirken olası bir kuraklık İstanbul'un su geleceğini de tartışma konusu haline getiriyor. Peki megakentte su krizi kapıda mı?

İSTANBUL'DA KURAKLIK KAPIDA MI?
Yüksek Çevre Mühendisi Özlem Erol, İstanbul'da İSKİ'nin su yönetimine dair çalışmalar yapmadığını vurgularken, içme suyu ve baraj yatırımı projelerinin hayata geçirilmediği takdirde megakentte kuraklığın beklediğini vurguladı:

Erol, "İklim değişikliğiyle birlikte dünya genelinde müthiş bir dünya genelinde su kıtlığı var. Türkiye'nin bu su kıtlığından kurtulması mümkün değil. Şuan İSKİ'nin İstanbul'a yapmış olduğu ne bir su yatırımı var, ne de içme suyu arıtma tesisine yönelik bir çalışması var. Ayrıca baraj yatırımı ve projesi de yok. Kuraklığın olduğu bu şartlarda İzmir ve Muğla'da yaşananlar İstanbul içinde çok uzak değil.

"PROJELERİN BİR ÇOĞU DURUYOR"

Melen'den gelen projenin devamında bir küçük baraj projesi vardı ve o proje yapılmadı. 2 tane İçme Suyu Arıtma Tesisi projesi yapılmadı. İstanbul içerisinde suların taşınması ve tünellerin yapılmasıyla ilgili projelerin pek çoğu duruyor ve bu projelerin yapılması lazım. Geleceğe dönük muhakkak baraj projelerin çıkarılması lazım. İstanbul'un su kaynağını sağlayacak ve fizibilitesini sağlayacak yapı İSKİ'dir. İSKİ'nin su krizine karşı çalışması lazım. " ifadelerini kullandı.

"SU KULLANIMININ YANI SIRA KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILMALI"

İstanbul Aydın Üniversitesi AFAM Koordinatöre Serhat Yılmaz, İstanbul'da artan nüfus yoğunluğu ile birlikte su tüketiminin yükseldiğini belirterek özellikle su kaynaklarının verimli kullanılması için tedbirlerin artırılması konusunda çalışmaların sürmesi gerektiğini ifade etti:

Türkiye'de orta vadede su sorununun çözüm alınmazsa önümüzdeki günlerde gündemimizde olacağını ve ciddi şekilde sorunlar ortaya çıkaracağı gösteriyor. Mevcut nüfus yoğunluğu ve iklimin getirmiş olduğu değişiklikler, yağış dönemlerinde özellikle kış ve bahar dönemlerinde kısıtlı yağışın olması ara ara megakentte su sorunlarına neden olmasına sebebiyet veriyor.

İstanbul'un su kullanımının yanı sıra korunması ile ilgili de çalışma yapılması lazım. Akarsu ve dere havzalarının yerleşim alanlarına açılmaması, su kaynaklarına sanayi atıklarının karışmaması ve korunması gibi önlemlerin alınması gerekiyor. Vatandaşların evsel tüketim oranını düşürecek kültürün oluşması için çaba göstermesi de oldukça önemlidir.

İSTANBUL SUSUZLUKLA KARŞI KARŞIYA GELİR Mİ?

İstanbul'a su sağlayan en önemli kaynaklardan Alibey Barajı geçen yaza kıyasla bu seneki doluluk oranı daha fazla olsa da barajın kuru toprağı ve çekilmiş su oranı akıllara diğer illerdeki gibi bir su krizi İstanbul'u da vurabilir mi? sorusunun sorulmasına neden oluyor.

20 milyona yaklaşan nüfusuyla İstanbul'un benzer su krizlerini kaldıramayacağı ve eylem planlarının icraata geçirilmesi vurgulanıyor.

Uzmanlara göreyse İstanbul'da kuraklığa karşı atılacak projeler çok önemli olduğu vurgulanıyor. Özellikle yeni projelerin hayata geçirilmesi olası bir su krizinin önüne geçilmesi demek...

