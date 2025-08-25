Megakentin su geleceği tehlikede! Kuraklığa karşı projeler var mı? Uzmandan uyarı: Suyun korunması için çalışma yapılmalı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve küresel ısınmanın etkisiyle oluşan kuraklık Türkiye'de su sorununun yaşanmasına neden oluyor. Başta turizmin gözde illeri İzmir ve Muğla gibi şehirlerde baş gösteren su sıkıntısıyla su kaynaklarının verimli kullanılamadığını açıkça ortaya koyuyor. Peki İstanbul için de olası bir su krizi kapıda mı? Megakentte kuraklığa karşı projeler var mı? A Haber'in özel haberine göre uzmanlar, İstanbul'da su kaynaklarının yönetiminin İSKİ'de olduğu ve kuraklığa yönelik projelerin yapılmadığını belirtiyor. Yüksek Çevre Mühendisi Özlem Erol, "İSKİ'nin yapmış olduğu ne bir su yatırımı var, ne de içme suyu arıtma tesisine yönelik bir çalışması var. Ayrıca baraj yatırımı ve projesi de yok. Geleceğe dönük muhakkak baraj projelerin çıkarılması lazım." dedi.

Paylaş





Küresel ısınmanın etkisiyle kuraklık ve çölleşmenin etkisi her geçen yıl artıyor. Türkiye'de İzmir, Muğla, Edirne, Tekirdağ gibi illerde yaz döneminde yaşanan su sıkıntısı büyüyor. Özellikle turizm beldelerinde yaşanan bu durum Türkiye'yi susuz yaz ile karşı karşıya bırakıyor

Yaz döneminde artan kuraklık nedeniyle özellikle CHP'li belediyelerin yönetimindeki bazı illerde düzenli su kesintileri sağlanarak su kullanımında kısıtlamaya gidilse de alınan önlemler hala yetersiz.

Üstelik vatandaşlar 8-12 saat süren su kesintisine tepki gösterirken olası bir kuraklık İstanbul'un su geleceğini de tartışma konusu haline getiriyor. Peki megakentte su krizi kapıda mı? İSTANBUL'DA KURAKLIK KAPIDA MI?

Yüksek Çevre Mühendisi Özlem Erol, İstanbul'da İSKİ'nin su yönetimine dair çalışmalar yapmadığını vurgularken, içme suyu ve baraj yatırımı projelerinin hayata geçirilmediği takdirde megakentte kuraklığın beklediğini vurguladı: