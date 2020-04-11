Maskenin ardındaki fedakarlık hikayeleri: Vatan görevi kutsaldır

Hayatlarını hiçe sayarak görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ailelerinden ayrı yaşamak dahil her türlü fedakarlığı üstleniyor. Kimi haftalarca evine gitmeyen, kimi aynı evde yaşadığı aile üyelerinden kendini tecrit eden, kimi ise salgınla mücadelede gönüllü olarak acil serviste hizmet veren sağlık çalışanları, toplum sağlığı için kendi önceliklerini hiçe sayıyor. Pandemi hastanesinde çalışmayı bu süreçte adeta "vatan görevi" olarak gören sağlıkçıların, vatandaşlardan tek isteği evde kalmaları.

Giriş Tarihi: 11.04.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 10:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL