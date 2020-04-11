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Maskenin ardındaki fedakarlık hikayeleri: Vatan görevi kutsaldır

Hayatlarını hiçe sayarak görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ailelerinden ayrı yaşamak dahil her türlü fedakarlığı üstleniyor. Kimi haftalarca evine gitmeyen, kimi aynı evde yaşadığı aile üyelerinden kendini tecrit eden, kimi ise salgınla mücadelede gönüllü olarak acil serviste hizmet veren sağlık çalışanları, toplum sağlığı için kendi önceliklerini hiçe sayıyor. Pandemi hastanesinde çalışmayı bu süreçte adeta "vatan görevi" olarak gören sağlıkçıların, vatandaşlardan tek isteği evde kalmaları.

Giriş Tarihi: 11.04.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 10:48
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Maskenin ardındaki fedakarlık hikayeleri: Vatan görevi kutsaldır

Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Gazi Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde, sağlık görevlilerinin zorlu mesaisini görüntülendi.

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Maskenin ardındaki fedakarlık hikayeleri: Vatan görevi kutsaldır

Salgının ortaya çıktığı tarihten bu yana gerekli önlemler alınarak çalışmaların sürdürüldüğü Gazi Üniversitesi Hastanesine, bu süreçte Kovid-19 şüphesiyle başvuranların kontrolleri özveriyle yapılıyor.

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Maskenin ardındaki fedakarlık hikayeleri: Vatan görevi kutsaldır

Yoğun mesaileri süresince uzun süre tıbbi maske ve koruyucu gözlük takmak zorunda kalan sağlık çalışanları, vatandaşlara, pandemi süresince evde kalmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları çağrısında bulunuyor.

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Maskenin ardındaki fedakarlık hikayeleri: Vatan görevi kutsaldır

Sağlık görevlileri, kendilerini ve ailelerini riske atmamak için de evlerinden ve ailelerinden ayrı yaşamak dahil her türlü fedakarlığı sergiliyor.

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Maskenin ardındaki fedakarlık hikayeleri: Vatan görevi kutsaldır

"BİRBİRİMİZİ GÖRÜNTÜLÜ ARIYORUZ"

Gazi Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Doktor Şakir Hakan Aksu, vatandaşların ve Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanlarına desteğinin, kendilerini motive ettiğini dile getirdi.