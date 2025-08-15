Manisa'da tarihi keşif! Lidyalılara ait tam 2800 yıllık...
UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde bulunan Sardes Antik Kenti'ndeki çalışmalarda milattan önce 8. yüz yıla ait olduğu belirlenen Lidya Sarayı'na ait kalıntılar bulundu. Geçmişi milattan önce 1200'lere dayandığı belirlenen Sardes'in Lidya devletine başkentlik yapmış olduğu biliniyor.
Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış Sardes'te yaklaşık 120 yıl önce başlayan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları, ABD Wisconsin Üniversitesinden Prof. Dr. Nicholas Cahill başkanlığında devam ediyor.
Geçmişi milattan önce 1200'lü yıllara dayanan Sardes, farklı medeniyetlerden ayakta kalmış çok sayıda yapı ve eseri barındırıyor.
Antik kente gelenler, Lidya döneminden kalan tümülüsleri, çok tanrılı dinler döneminden kalan Artemis Tapınağı'nı, Antik Çağ'ın kayıtlara geçen en büyük sinagogunu, Yuhanna İncili'nde bahsi geçen kiliseyi, Roma dönemi anıtsal hamam ve gimnazyum kalıntıları görme imkanı buluyor.
Sardes'te bu yıl yapılan çalışmalarda yaklaşık 8 metre derinlikte Lidya dönemine ait sarayın, lüks evlerin ve terasların kalıntılarına ulaşıldı.