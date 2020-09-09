Maltepe'de başı boş köpek dehşeti!

"BU KONUYA ÇÖZÜM BULMALARINI İSTİYORUM"

Korku dolu anları anlatan Cansu Tarhan, "Sabah evden çıkıp işe doğru giderken saat 08.00 sıralarında tam belediyenin önünde köpeklerin saldırısına uğradım ve çok kötü bir şekilde düştüm. Allah'tan belediyenin çalışanları yardımıma koştu ve köpekleri uzaklaştırdılar. Onlar sayesinde biraz daha iyiyim. Ama çalışanlar olmasaydı belki de daha kötü sonuçlar olabilirdi. Isırılabilirdim, yaralanabilirdim. Sadece tek isteğim, yetkililerden destek bekliyorum. Bu konuya çözüm bulmalarını istiyorum" dedi.