Kutup ayısı belgeselciyi canlı canlı parçalamaya çalıştı! Belki son görüntüsü olacaktı

Belgeselci Gordon Buchanan kutup ayılarını görüntülemek isterken kendisini riske atacak bir olaya imza attı. Sert plastikten yapılmış kafesinin içine giren Buchanan, bir kutup ayının saldırısına uğradı. Kafesi devirmeye ve kırmaya çalışan kutup ayısı böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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