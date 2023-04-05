Kuruluş Osman Turgut Bey kimdir, tarihte var mı? Rüzgar Aksoy (Turgut Alp) aslen nereli, kaç yaşında? Hayatı ve dizileri...

TARİHTE TURGUT ALP

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre hayatına dair çok az bilgi vardır. Onun tarihî bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülür. Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder.