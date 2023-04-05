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Haberler Galeri Kuruluş Osman Turgut Bey kimdir, tarihte var mı? Rüzgar Aksoy (Turgut Alp) aslen nereli, kaç yaşında? Hayatı ve dizileri...

Kuruluş Osman Turgut Bey kimdir, tarihte var mı? Rüzgar Aksoy (Turgut Alp) aslen nereli, kaç yaşında? Hayatı ve dizileri...

Kuruluş Osman dizi karakterleri arasında yer alan Turgut Alp'in tarihsel yeri merak konusu oldu. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisinin başarılı oyuncularından Rüzgar Aksoy'un canlandırdığı Turgut Alp ile ilgili arama motorlarında, "Turgut Alp kimdir, tarihte var mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 23:37 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 23:38
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Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı? Rüzgar Aksoy Turgut Alp aslen nereli, kaç yaşında? Hayatı ve dizileri...

Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Her hafta çarşamba günü izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman dizisi bizlere şanlı tarihimizi kendine has anlatımıyla sunuyor. Dizinin karakterleri arasında yer alan Turgut Alp ise dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki Turgut Alp kimdir?

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Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı? Rüzgar Aksoy Turgut Alp aslen nereli, kaç yaşında? Hayatı ve dizileri...

DİZİDE TURGUT ALP KİMDİR?

Osman Bey'in cesur yürekli beylerinden olan Turgut Alp, Bizans'a karşı Osman Bey'in saflarında savaşır. Gazalarda ve fetihlerde Osman Bey'in yanında yer alır. Güvenilir bir komutan olan Turgut Bey, eşi Mari'yi hamileyken kaybetmiştir.

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Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı? Rüzgar Aksoy Turgut Alp aslen nereli, kaç yaşında? Hayatı ve dizileri...

TARİHTE TURGUT ALP

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre hayatına dair çok az bilgi vardır. Onun tarihî bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülür. Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder.

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Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı? Rüzgar Aksoy Turgut Alp aslen nereli, kaç yaşında? Hayatı ve dizileri...

İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir.

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Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı? Rüzgar Aksoy Turgut Alp aslen nereli, kaç yaşında? Hayatı ve dizileri...

Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilir. Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katıldı.