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Kuruluş Osman Turgut Bey kimdir, tarihte var mı? Rüzgar Aksoy (Turgut Alp) aslen nereli, kaç yaşında? Hayatı ve dizileri...
Kuruluş Osman dizi karakterleri arasında yer alan Turgut Alp'in tarihsel yeri merak konusu oldu. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisinin başarılı oyuncularından Rüzgar Aksoy'un canlandırdığı Turgut Alp ile ilgili arama motorlarında, "Turgut Alp kimdir, tarihte var mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte merak edilenler...