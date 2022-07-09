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Kurban kesimi ne zaman biter? Diyanet: Kurban kesim vakti ne zaman? Kurban ne zamana kadar kesilmeli, son gün ne zaman?

Kurban kesimi ne zaman biter? 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı'nda kurban ibadeti yerine getiriliyor. Müslümanlar açısından büyük öneme sahip Kurban Bayramı'nda kurban kesiminin ne zamana kadar yapılacağı araştırılıyor. Kurban kesimi yapacak olan vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesim vakti ne zaman? Kurban ne zamana kadar kesilmeli, son gün ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2022 11:44
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Kurban kesimi ne zaman biter? Diyanet: Kurban kesim vakti ne zaman? Kurban ne zamana kadar kesilmeli, son gün ne zaman?

Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban Bayramı, İslam alemi tarafından sevinçle ve coşkuyla karşılandı. Bayram namazının ardından kurban kesim işlemleri başladı. Kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanan vatandaşlar, kesim işlemlerinin hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Peki, kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesim vakti ne zaman? Kurban ne zamana kadar kesilmeli, son gün ne zaman? İşte merak edilenler...

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Kurban kesimi ne zaman biter? Diyanet: Kurban kesim vakti ne zaman? Kurban ne zamana kadar kesilmeli, son gün ne zaman?

KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BAŞLAR, BİTER?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

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Kurban kesimi ne zaman biter? Diyanet: Kurban kesim vakti ne zaman? Kurban ne zamana kadar kesilmeli, son gün ne zaman?

KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?

Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.

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Kurban kesimi ne zaman biter? Diyanet: Kurban kesim vakti ne zaman? Kurban ne zamana kadar kesilmeli, son gün ne zaman?

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

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Kurban kesimi ne zaman biter? Diyanet: Kurban kesim vakti ne zaman? Kurban ne zamana kadar kesilmeli, son gün ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.