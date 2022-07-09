09 Temmuz 2022, Cumartesi
Kurban kesimi ne zaman biter? Diyanet: Kurban kesim vakti ne zaman? Kurban ne zamana kadar kesilmeli, son gün ne zaman?
Kurban kesimi ne zaman biter? 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı'nda kurban ibadeti yerine getiriliyor. Müslümanlar açısından büyük öneme sahip Kurban Bayramı'nda kurban kesiminin ne zamana kadar yapılacağı araştırılıyor. Kurban kesimi yapacak olan vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesim vakti ne zaman? Kurban ne zamana kadar kesilmeli, son gün ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.07.2022 11:44
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