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Haberler Galeri Kurban hazırlıkları başladı! 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban hazırlıkları başladı! 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak gerçekleştirilmesinin ardından gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Besiciler kurban hazırlıklarına başladı. Yüce Allah'ın rızasına yaklaşmaya ve müminlerle kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan Kurban Bayramı'nın heyecanı yürekleri sardı. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2021 Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 13:15
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Kurban hazırlıkları başladı! 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Kurban, belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun olarak ibadet maksadıyla kesmektir. Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte Kurban Bayramı telaşı başladı. Bayrama kısa süre kala besiciler hayvanlarınu kurbana hazırlamaya başladı. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de Kurban Bayramı tarihi ve tatilin kaç gün yapılacağı oldu. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte cevaplar...

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Kurban hazırlıkları başladı! 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ

Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI

Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE

Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA

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Kurban hazırlıkları başladı! 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI 2021 TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylı bilgi geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Kurban hazırlıkları başladı! 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

20 Temmuz - 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bayramın yaklaşmasına kısa bir süre kala gerçekleştirilecek Kabine toplantısında bayram tatili ile ilgili kararların açıklanması bekleniyor.

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Kurban hazırlıkları başladı! 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.