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Kurban hazırlıkları başladı! 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak gerçekleştirilmesinin ardından gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Besiciler kurban hazırlıklarına başladı. Yüce Allah'ın rızasına yaklaşmaya ve müminlerle kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan Kurban Bayramı'nın heyecanı yürekleri sardı. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2021 Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 24.05.2021 13:15Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 13:15