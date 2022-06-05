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Kümese girince şaşkına döndü! Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü 🥚

Karabük'te demir çelik işçisi Yücel Yıldız, hobi olarak beslediği tavuklardan birinin yumurtladığı yumurtanın içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı. Yıldız, "Yumurtayı elime aldığımda dışı yumuşacıktı. Eşimi, çocuklarımı ve babamı çağırdım. Görünce şaşırdılar. İlginç bir şey." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 05.06.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 09:49
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Kümese girince şaşkına döndü! Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü

Karabük'te şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

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Kümese girince şaşkına döndü! Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü

Merkeze bağlı Arıcak köyünde yaşayan babasına ait evin bahçesinde hobi olarak tavuk yetiştiren demir çelik işçisi Yücel Yıldız, akşam saatlerine doğru Ataks cinsi tavuklarını kümese koymaya gittiğinde bir tanesinin yumurtladığını gördü.

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Kümese girince şaşkına döndü! Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü

Yıldız, dikkatini çeken normalden daha büyük olan yumurtayı merak edip kırdığında ise içinden çıkanı görünce şaşkınlık yaşadı.

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Kümese girince şaşkına döndü! Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü

O anları saniye saniye kayda aldı.

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Kümese girince şaşkına döndü! Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü