Kümese girince şaşkına döndü! Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü 🥚

Karabük'te demir çelik işçisi Yücel Yıldız, hobi olarak beslediği tavuklardan birinin yumurtladığı yumurtanın içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı. Yıldız, "Yumurtayı elime aldığımda dışı yumuşacıktı. Eşimi, çocuklarımı ve babamı çağırdım. Görünce şaşırdılar. İlginç bir şey." dedi.