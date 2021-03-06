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Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı! Gizli tutuluyor

Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı 'Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı' içinde yapılan baraj inşaatı sırasında bulunan insan ayak izlerinin 5 bin yıllık olduğu ortaya çıktı. Biri 43 numara erkek ayağına ait olan izler arasında kadın ve çocuk ayak izleri de bulunuyor. Öte yandan bu ayak izlerine zarar verilmemesi için yerleri gizli tutuluyor.

DHA
Giriş Tarihi: 06.03.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 17:08
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Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı! Gizli tutuluyor

Avrupa UNESCO Jeoparklar ağındaki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda bulunan ve daha önce 11 bin yıllık olduğu bilinen ayak izleri ile küllerin geçmişi araştırıldı.

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Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı! Gizli tutuluyor

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi ve Avustralya'nın Curtin Üniversitesi'nden akademisyenler ile volkanologların oluşturduğu komisyon, Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ayak izleri ve külleri inceledi.

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Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı! Gizli tutuluyor

2 ayrı tarihleme metodu uygulayan bilim insanları, tespitlerini 'Tarih öncesi insanlar tarafından görülebilen ve kaydedilen volkanik patlama' adlı makalede yayımladı.

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Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı! Gizli tutuluyor

Ayak izi ve küllerin yaklaşık 4 bin 700 ila 5 bin yıl arasında bir yaşa sahip olduğu tescillendi.

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Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı! Gizli tutuluyor

Zarar verilmemesi adına ayak izlerini gizli ve saklı tuttuklarını söyleyen Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü ve Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, "Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, 2 bin 320 kilometrekare alana sahip Türkiye'nin UNESCO sertifikalı ilk ve tek jeoparkıdır.

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