Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı! Gizli tutuluyor

Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı 'Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı' içinde yapılan baraj inşaatı sırasında bulunan insan ayak izlerinin 5 bin yıllık olduğu ortaya çıktı. Biri 43 numara erkek ayağına ait olan izler arasında kadın ve çocuk ayak izleri de bulunuyor. Öte yandan bu ayak izlerine zarar verilmemesi için yerleri gizli tutuluyor.

DHA Giriş Tarihi: 06.03.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 17:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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