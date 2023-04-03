Koşup oynadıkları sokaklarda bu kez kürek çektiler! Yusufeli’nde su seviyesi 100 metreye yaklaştı

Eski ilçede bulunan kano parkuru su altında kaldığını ifada eden Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü Kano Antrenörü İlhan Demirtaş, "Çalışmalarımız sular altında kalan ilçede göl üzerinde devam ediyor. Toplam 50'ye yakın akarsu kano sporcularımız var. Şuanda yarışmalara hazırlanıyoruz ve alt yapı olarak çalışmalarımızı en iyi şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Akarsu kanocusu olduğumuz için bizim için debi önemli dalga önemli yani şuan durgun olduğu için sadece hayali antrenman yapıyoruz. Kürek çekme yapıyoruz, 'spordan kopmayalım devamlı antrenmanlı olalım' diye antrenmanımızı yapıyoruz. Belediye başkanımız parkur sözü verdi. İnşallah parkurumuz yapıldığı zaman çok iyi sonuçlar alabileceğiz ve olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi düşünüyoruz" dedi.