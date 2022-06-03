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Koronayla bağlantılı yüzde 100 ölümle sonuçlanıyor! İstanbul'da yeni salgın: 700 kedi öldü
Büyükada'da hayvanseverler 4 ayda 700'den fazla kedinin öldüğünü iddia etti. Kedilerin FIP olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' hastalığına yakalandığı belirtilirken hayvanseverler, kedileri karantinaya almaya başladı. Hastalıkla ilgili bilgi veren Veteriner Celal Karabulut ise "FIP, koronavirüs ailesinden. Kedilerde çok değişik semptomlara sebep olan viral bir hastalık. Yüzde yüz ölümcül sonuçlanıyor" diye konuştu.