Koronavirüsün doğal şifa kaynağı sarımsağı böyle tüketenler dikkat

Koronavirüs pandemisi sürecinde besinlerden en fazla yararı sağlayabilmek için neyi, ne kadar tükettiğimiz kadar nasıl tükettiğimiz de oldukça önem ar ediyor. Uyguladığımız hazırlama, depolama, pişirme gibi işlemlerle besin değerlerini artırabilir ya da azaltabiliriz. Vatandaşlar "Hangi besinleri pişmiş hangilerini çiğ tüketmeliyiz?" diye merak ediyor. İşte detaylar...