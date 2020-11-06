Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüsün doğal şifa kaynağı sarımsağı böyle tüketenler dikkat Koronavirüsün doğal şifa kaynağı sarımsağı böyle tüketenler dikkat
Koronavirüs pandemisi sürecinde besinlerden en fazla yararı sağlayabilmek için neyi, ne kadar tükettiğimiz kadar nasıl tükettiğimiz de oldukça önem ar ediyor. Uyguladığımız hazırlama, depolama, pişirme gibi işlemlerle besin değerlerini artırabilir ya da azaltabiliriz. Vatandaşlar "Hangi besinleri pişmiş hangilerini çiğ tüketmeliyiz?" diye merak ediyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.11.2020 21:56 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 22:16 SARIMSAK Sarımsak içeriğindeki 'allicin' maddesi sayesinde antimikrobiyal, antioksidan ve kalp sağlığını koruyucu etki gösterir. GALERİ DEVAM EDİYOR
Allicin etkisi ezilince daha çok ortaya çıkar, yüksek ısıyla ise kaybolur.
Bu nedenle sarımsaktan en iyi çiğ ve ezilmiş şekilde yararlanılır.
Pişirme işlemi gerekliyse de ezildikten sonra 10 dakika bekletilip pişirilmelidir.
DOMATES Domateste bulunan antioksidan özellik gösteren likopen pişirildiğinde vücut tarafından kullanılma oranı artıyor.