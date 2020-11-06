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Koronavirüsün doğal şifa kaynağı sarımsağı böyle tüketenler dikkat

Koronavirüs pandemisi sürecinde besinlerden en fazla yararı sağlayabilmek için neyi, ne kadar tükettiğimiz kadar nasıl tükettiğimiz de oldukça önem ar ediyor. Uyguladığımız hazırlama, depolama, pişirme gibi işlemlerle besin değerlerini artırabilir ya da azaltabiliriz. Vatandaşlar "Hangi besinleri pişmiş hangilerini çiğ tüketmeliyiz?" diye merak ediyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 21:56 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 22:16
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Koronavirüsün doğal şifa kaynağı sarımsağı böyle tüketenler dikkat

SARIMSAK
Sarımsak içeriğindeki 'allicin' maddesi sayesinde antimikrobiyal, antioksidan ve kalp sağlığını koruyucu etki gösterir.

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Koronavirüsün doğal şifa kaynağı sarımsağı böyle tüketenler dikkat

Allicin etkisi ezilince daha çok ortaya çıkar, yüksek ısıyla ise kaybolur.

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Koronavirüsün doğal şifa kaynağı sarımsağı böyle tüketenler dikkat

Bu nedenle sarımsaktan en iyi çiğ ve ezilmiş şekilde yararlanılır.

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Koronavirüsün doğal şifa kaynağı sarımsağı böyle tüketenler dikkat

Pişirme işlemi gerekliyse de ezildikten sonra 10 dakika bekletilip pişirilmelidir.

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Koronavirüsün doğal şifa kaynağı sarımsağı böyle tüketenler dikkat

DOMATES
Domateste bulunan antioksidan özellik gösteren likopen pişirildiğinde vücut tarafından kullanılma oranı artıyor.