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Koronavirüsü en çok yayan yaş grubu hangisi | Yeni araştırma! Sonuç herkesi çok şaşırttı

Koronavirüsü en çok yayan yaş grubu hangisi | Dünya pandemi ile mücadelede aşılama safhasına geçerek hastalığı önlemek adına önemli bir adım attı. Kovid-19 hastalığı üzerinde yapılan binlerce inceleme sonucu, halen daha virüs hakkında yeni bilgileri ortaya çıkarıyor. Yapılan son araştırma sonucu herkesi çok şaşırttı. Bilim insanları Kovid-19 virüsünü en çok yayan yaş grubunu açıkladı. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 04.02.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 08:58
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Koronavirüsü en çok yayan yaş grubu hangisi | Yeni araştırma! Sonuç herkesi çok şaşırttı
İngiltere’de Covid-19’un hangi yaş grupları tarafından yayıldığına dair araştırma yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüsü en çok yayan yaş grubu hangisi | Yeni araştırma! Sonuç herkesi çok şaşırttı
ABD’de uzun süredir halk sağlığı yetkilileri genç yetişkinlerin ABD'de Covid-19'un yayılmasının büyük etkenleri olduğunu söylüyordu. İngiliz araştırmacılar bu bilgileri doğruladı ve 35 ila 49 yaş grubu arasındaki bireylerin corona virüsü en çok yayan grup olduğunu açıkladı.
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Koronavirüsü en çok yayan yaş grubu hangisi | Yeni araştırma! Sonuç herkesi çok şaşırttı
İngiltere’deki Imperial College London tarafından yapılan ve Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Covid-19’u en çok yayan yaş grubu açıklandı.
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Koronavirüsü en çok yayan yaş grubu hangisi | Yeni araştırma! Sonuç herkesi çok şaşırttı
2020 yılının Şubat ayından Ekim ayına kadar 10 milyonun üzerinde ABD vatandaşı üzerinde yapılan çalışmaya göre, araştırmacılar kişilerin cep telefonu verilerini, gittikleri yerleri ve nerede bulunduklarını inceledi.
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Koronavirüsü en çok yayan yaş grubu hangisi | Yeni araştırma! Sonuç herkesi çok şaşırttı
Bölgelerin analizi sistemiyle tespit edilen veriler daha sonra Covid-19 vakası ve yaşa göre ölüm oranlarıyla karşılaştırdı.