Koronavirüsü en çok yayan yaş grubu hangisi | Yeni araştırma! Sonuç herkesi çok şaşırttı

Koronavirüsü en çok yayan yaş grubu hangisi | Dünya pandemi ile mücadelede aşılama safhasına geçerek hastalığı önlemek adına önemli bir adım attı. Kovid-19 hastalığı üzerinde yapılan binlerce inceleme sonucu, halen daha virüs hakkında yeni bilgileri ortaya çıkarıyor. Yapılan son araştırma sonucu herkesi çok şaşırttı. Bilim insanları Kovid-19 virüsünü en çok yayan yaş grubunu açıkladı. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 04.02.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 08:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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