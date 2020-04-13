13 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Koronavirüs günlerinde bu soru soruluyor! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?

Koronavirüs günlerinde bu soru soruluyor! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?

Koronavirüs pandemisine karşı önlemler arka arkaya alınıyor. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? Araştırmalara göre Marmara ve Ege bölgesi nüfus artışında ilk sıralarda yer alıyor. İşte araştırmaya dair sonuçlar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 02:19
  • 1
  • 82
Koronavirüs günlerinde bu soru soruluyor! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?
Koronavirüs günlerinde bu soru soruluyor! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?

TÜİK 81 il hakkında bir araştırma yaptı.Türkiye'nin 81'i üzerinden yapılan araştırmanın sonucu herkesi şaşkına çevirdi. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?

  • 2
  • 82
Koronavirüs günlerinde bu soru soruluyor! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?
Koronavirüs günlerinde bu soru soruluyor! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?

ADANA

1.770.073 kişi

  • 3
  • 82
Koronavirüs günlerinde bu soru soruluyor! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?
Koronavirüs günlerinde bu soru soruluyor! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?

ADIYAMAN

1.131.126 kişi

  • 4
  • 82
Koronavirüs günlerinde bu soru soruluyor! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?
Koronavirüs günlerinde bu soru soruluyor! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?

AFYONKARAHİSAR

1.123.702 kişi

  • 5
  • 82
Koronavirüs günlerinde bu soru soruluyor! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?
Koronavirüs günlerinde bu soru soruluyor! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?

AĞRI

1.159.141 kişi