Koronavirüs günlerinde bu soru soruluyor! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?

Koronavirüs pandemisine karşı önlemler arka arkaya alınıyor. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Peki, herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu? Araştırmalara göre Marmara ve Ege bölgesi nüfus artışında ilk sıralarda yer alıyor. İşte araştırmaya dair sonuçlar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 02:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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