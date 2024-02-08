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Köpekler havlayınca tandır evine baktı! Nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi ile karşılaştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi görüntülendi. Kirpi kurutulan erikleri yedi. İşte o görüntüler...

İHA
Giriş Tarihi: 08.02.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 11:21
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Köpekler havlayınca tandır evine baktı! Nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi ile karşılaştı

Yüksekova'ya bağlı Yeşiltaş köyündeki bir tandır evine giren Hint oklu kirpi, saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

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Köpekler havlayınca tandır evine baktı! Nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi ile karşılaştı

Köpeklerinin havlaması sonucu tandır evine baktıklarında Hint oklu kirpi gördüklerini söyleyen Barış Kameri yaşadıklarını anlattı.

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Köpekler havlayınca tandır evine baktı! Nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi ile karşılaştı

"ÇOK ŞAŞIRDIK"

Kameri, "Zaman zaman doğada denk geliyoruz. Ancak ilk defa tandır evinde gördük. Haliyle çok şaşırdık. Sanırım yiyecek arıyor. Annemin kuruttuğu erikleri yemiş." dedi.

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Köpekler havlayınca tandır evine baktı! Nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi ile karşılaştı

Çok tatlı bir hayvan olduğunu belirten Kameri, "Önüne yiyebileceği birkaç yiyecek bıraktık. Neslinin tükenmekte olduğunu duyduk. Tekrar doğaya bıraktık." dedi.

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Köpekler havlayınca tandır evine baktı! Nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi ile karşılaştı

İŞTE NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR

Avustralya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Büyük Set Resifi'nde yer alan Bramble Cay Adası'nda yaşayan mozaik kuyruklu sıçanın insan etkisi sebebiyle hızlanan küresel iklim değişikliğinin kurbanı olduğu bildirildi.

EN SON 10 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ
Mozaik kuyruklu sıçanın mevcut durumuna dair 2014 yılından bu yana yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Avustralya Çevre Bakanlığı, türün son örneğinin yaklaşık 10 yıl önce bir balıkçı tarafından görüldüğünü ve o tarihten bu yana resmi olarak görülmediğini belirtti.

Torres Boğazı'ndan bulunan hava durumu istasyonundan deniz suyu seviyesi ve hava durumuna dair elde edilen veriler, insan etkisi sebepli iklim değişikliğinin mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükenmesine sebep olduğunu ortaya koydu.