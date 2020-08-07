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Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!

Arjantin'de yaşayan bir kız çocuğu, köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken başına öyle bir şey geldi ki hayatının şokunu yaşadı. Birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzü ısırılan ve hastaneye kaldırılan yüzüne 40 dikiş atıldı.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 01:40
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Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!
Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!

Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!
Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!

Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı.

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Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!
Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!

Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi.

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Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!
Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!

Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.

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Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!
Köpeği ile fotoğraf çektirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!