Yaşam

Konya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Konya'da otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada Menekşe Yıldırım (22) hayatını kaybetti, sürücü Hüseyin Uyan (24) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Meram İlçesi Abdürreşit Caddesinde meydana geldi.

KONYA'DA OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU
Konya’da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralı
Konya’da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Hüseyin Uyan yönetimindeki 42 ADP 890 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp boş sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Uyan yaralandı, yanındaki Menekşe Yıldırım hayatını kaybetti.

Konya’da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralı

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Uyan, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya’da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Ölen Yıldırım'ın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya’da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.