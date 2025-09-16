Konya'da bulundu! Yaklaşık 5 bin yıllık "insan yüzlü" çömlek parçası...

HAYVAN FİGÜRİNLERİ VE MÜHÜRLER BULUNDU

Buluntular arasında, hayvan figürinleri (heykelcik), mühürler, obsidiyen ok uçları ile taş baltaların yer aldığını anlatan Gündüz, "Obsidiyen uçlar, mızrak ya da okların ucuna takılıyor, hayvan avında etkili bir kesici alet olarak kullanılıyordu. Kazılarda ayrıca Neolitik ve Kalkolitik dönemden itibaren kullanılan küçük taş baltalar da bulundu. Bunlar günlük yaşamda farklı amaçlarla kullanılan adeta alet seti niteliğinde." diye konuştu.

Doç. Dr. Ramazan Gündüz, Gökhöyük'ün Konya Ovası'nda Neolitik Dönemden Demir Çağı'na kadar yaklaşık 7 bin yıllık uzun bir dönemin bir arada görülebildiği tek yerleşme özelliği olmasıyla öne çıktığını ve devam eden çalışmalar neticesinde Anadolu tarih öncesi araştırmalarında önemli bir merkez haline gelmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.