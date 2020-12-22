Kömürhan Köprüsü'nün son hali | Kömürhan Köprüsü ne zaman bitecek? Sevindiren haber geldi

Kömürhan Köprüsü'nün son hali | Kömürhan Köprüsü ne zaman bitecek? Sevindiren haber geldi... Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve türkülere konu olan Kömürhan Köprüsü, yeni yüzüyle bir yandan Doğu Anadolu'yu 3 bölgeyle birleştirirken diğer yandan turizm ve ticaret merkezlerini birbirine bağlayarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 15:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL