Komşu iki ilçenin güvenliği onlara emanet! Kadın komutanlar büyük yükü omuzladı

Askerlik mesleğinde genellikle erkekler bulunmasına rağmen kadın komutanlarımızın sayısı da az değil. Nevşehir ve Kayseri'de birbirlerine komşu iki ilçenin güvenliği iki kadın jandarma teğmene emanet. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Buket Ergün ve Hacılar İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Esma Sayıcı'nın birbirinden ilginç hikayeleri ve yaşadıkları enteresan olaylar haberimizde. Ergün, Kapadokya'ya gelen yabancı bir büyükelçi ve 10 kişilik kafilenin ise kendisini gördüklerinde "Türkiye'de bu kadar güzel kadınlar asker oluyor mu?" diyerek şaşkınlık yaşadıklarını anlattı.