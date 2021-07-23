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Komşu iki ilçenin güvenliği onlara emanet! Kadın komutanlar büyük yükü omuzladı

Askerlik mesleğinde genellikle erkekler bulunmasına rağmen kadın komutanlarımızın sayısı da az değil. Nevşehir ve Kayseri'de birbirlerine komşu iki ilçenin güvenliği iki kadın jandarma teğmene emanet. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Buket Ergün ve Hacılar İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Esma Sayıcı'nın birbirinden ilginç hikayeleri ve yaşadıkları enteresan olaylar haberimizde. Ergün, Kapadokya'ya gelen yabancı bir büyükelçi ve 10 kişilik kafilenin ise kendisini gördüklerinde "Türkiye'de bu kadar güzel kadınlar asker oluyor mu?" diyerek şaşkınlık yaşadıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 11:21
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Komşu iki ilçenin güvenliği onlara emanet! Kadın komutanlar büyük yükü omuzladı
Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Buket Ergün ile Kayseri Hacılar Jandarma Komutanı Teğmen Esma Sayıcı, başta kadın ve kız çocuklarına yönelik olmak üzere yaptıkları çalışmalarla alkış alıyor. Aile içi şiddetin önlenmesi için çalışmalar yapan iki komşu ilçenin aynı zamanda iyi arkadaş olan kadın komutanları Buket ve Esma, hikâyelerini, başlarından geçen ilginç anılarını, kadınlarla yaşadıkları diyalogları anlattı.
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Komşu iki ilçenin güvenliği onlara emanet! Kadın komutanlar büyük yükü omuzladı

"BEN DE BUKET ABLA GİBİ KOMUTAN OLACAĞIM"
Hürriyet'te yer alan habere göre; "Kadınlar beni kızları gibi görüyor, birlikte ekmek yapıp pekmez kaynatıyoruz" diyen Teğmen Buket Ergün, ilçe halkına kendisini çok sevdirmiş. Özellikle kız çocukları onu örnek alıyor: "Önceleri 'Öğretmen olacağım, hemşire olacağım' diyen kız çocukları şimdi öğretmenlerine 'Ben de Buket abla gibi komutan olacağım' diyor.

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Komşu iki ilçenin güvenliği onlara emanet! Kadın komutanlar büyük yükü omuzladı

Köylere gittiğim zaman kadınlar yolumu kesip çaya kahveye davet ediyor. Oturup onların dertlerini dinliyorum. Kızları gibi görüyorlar, hem saygı hem de sevgi gösteriyorlar. Kadınlarımızı bir araya toplayıp, aile içi şiddetle ilgili eğitimler veriyorum. Bir olay yaşadıklarında ne yapmaları gerektiği konusunda yol gösteriyorum. Aile içi şiddetle ilgili erkeklere de eğitimler veriyorum, onları uyarıyorum."

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Komşu iki ilçenin güvenliği onlara emanet! Kadın komutanlar büyük yükü omuzladı

"TEYZELER ZİYARETE GELİP YOĞURT GETİRİYOR"
Teğmen Esma Sayıcı da kız çocuklarına idol olmaktan gururlu: "Jandarmaya girince 'Kadından asker mi olur, başka meslek mi yok? Yapabiliyor mu?' gibi tepkiler geliyordu. Ama bizim kararlılığımızı, cesaretimizi ve başarımızı gördükçe, bu yayıldıkça kadınların da her şeyi yapabildiğini görüyorlar.

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Komşu iki ilçenin güvenliği onlara emanet! Kadın komutanlar büyük yükü omuzladı

Jandarmayı hep erkeklerden ibaret olarak gören, kadın jandarma görmeyen, sadece köylerde devriye gezen jandarma araçlarını gören kız çocukları şimdi 'Ben Esma abla gibi olacağım' diyor. Kız çocuklarına rol model olmak beni ayrıca gururlandırıyor. Kadınlar beni çaya çağırıyor. Teyzeler arıyor, 'Komutan kızım, yoğurdumu çalıp (mayalayıp) ziyaretine geliyorum' diyerek bana yoğurt getiriyor."