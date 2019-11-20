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Komodo ejderi hakkında tüm bildiklerinizi unutun!

Dünyanın en büyük kertenkelesi olan komodo ejderinin avlanma görüntüsü dehşete düşürdü. Endonezya'da Komodo ejderleri, dağ keçisini gafil avladı... Avcılık yetenekleriyle ünlü olan bu hayvanlar, dünyanın en tehlikeli canlıları arasında... Komodo ejderi hakkındaki genel kanı etobur sürüngenin ağzında bulunan ölümcül bir bakteri sayesinde kurbanının canını aldığı yönündeydi. Ancak son araştırmalar bu durumun öyle olmadığını gösteriyor. İşte vahşi doğada yaşayabilmek için öldürmek kuralının geçerli olduğu o anlardan sizler için derlediğimiz kareler...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 11:22
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Komodo ejderi hakkında tüm bildiklerinizi unutun!
Komodo ejderi hakkında tüm bildiklerinizi unutun!

KOMODO EJDERİ'NİN ÖLÜMCÜL SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Komodo ejderi hakkındaki genel kanı etobur sürüngenin ağzında bulunan ölümcül bir bakteri sayesinde kurbanının canını aldığı yönündeydi. Ancak son araştırmalar bu durumun öyle olmadığını gösteriyor.

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Komodo ejderi hakkında tüm bildiklerinizi unutun!
Komodo ejderi hakkında tüm bildiklerinizi unutun!

Bilim adamları, dünyanın yaşayan en büyük kertenkelesi Komodo Ejderi'nin ısırığında yılana benzer bir zehirin bulunduğu ortaya çıkardı. Bu zehir kurbanlarını şoka sokarak kanlarının pıhtılaşmasını engelliyor.

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Komodo ejderi hakkında tüm bildiklerinizi unutun!
Komodo ejderi hakkında tüm bildiklerinizi unutun!

Bu zehir, kurbanın kanının pıhtılaşmasını engelleyerek, kan akışının hızlanmasına, böylelikle kan basıncının düşmesine ve bilincinin kapanmasına neden oluyor. Dünyanın en büyük kertenkelesi olan Komodo ejderi, ortalama 70 kilogram ağırlığa ve üç metre büyüklüğe sahip. Endonezya adalarına ait olan bu türden günümüzde birkaç bin adet kaldığı tahmin ediliyor.

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Komodo ejderi hakkında tüm bildiklerinizi unutun!
Komodo ejderi hakkında tüm bildiklerinizi unutun!

Komodo ejderi, memelilerle beslenmesi ve sık sık insanlara da saldırmasıyla tanınıyor. Geçtiğimiz Mart ayında, Endonezyalı bir balıkçı Komodo ejderlerinin son kurbanı olmuştu.

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Komodo ejderi hakkında tüm bildiklerinizi unutun!
Komodo ejderi hakkında tüm bildiklerinizi unutun!