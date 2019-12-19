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Kış hastalıklarına karşı neler yapılmalı? Uzmanından öneriler...

Üst solunum yolları enfeksiyonları doktora başvurunun en sık sebeplerinden birisi. Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimleri birçok hastalık gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına da zemin oluşturuyor. Zayıflayan bağışıklık sistemiyle birlikte vücut direncinin düşmesi bu dönemlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmasına sebebiyet veriyor. Peki soğuk algınlığı ve gribe karşı neler yapılmalı? İşte uzmanından öneriler...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 01:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 01:40
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Kış hastalıklarına karşı neler yapılmalı? Uzmanından öneriler...

Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanları, çok sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uyarılarda bulunarak, "Üst solunum yolu enfeksiyonları, dünyada en çok görülen ve en fazla iş gücü kaybına neden olan hastalıklardır. Üst solunum yolu enfeksiyonuna en sık sebep olan faktörler virüslerdir, virüslerin zayıf düşürdüğü kişilerde diğer bakteriyel enfeksiyonlar da görülebilir.

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Kış hastalıklarına karşı neler yapılmalı? Uzmanından öneriler...

En çok bilinen üst solunum yolu enfeksiyonları nezle ve grip olmakla birlikte, bu hastalıklar sinüzit, tonsillit (bademcik iltihabı), orta kulak iltihabı ve larenjite sebep olabilir. Alerjik bünyeye sahip olma, burun kemiği eğriliği veya konka büyüklüğü gibi anatomik sorunlar nedeniyle ağızdan nefes alıp verme, sigara içme, düzensiz beslenme gibi faktörler de üst solunum yolu enfeksiyonuna yatkınlığı artırır. Bu hastalıklar mevsim geçişlerinde ve kalabalık ortamlarda sık görülürler.

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Kış hastalıklarına karşı neler yapılmalı? Uzmanından öneriler...

Damlacık enfeksiyonu biçiminde ortaya çıkarlar, yani yakın mesafeden konuşma, öpme, öksürme sonucunda bulaşırlar. Bulunulan ortamda havalandırmanın yetersiz olması da bulaşmalarını kolaylaştırır. Virüs bulaşı olan yüzeylere temas sonrası ellerin yıkanmaması ile de bulaşma meydana gelir. Gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek maksadıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında viral/bakteriyel hastalık ayrımının yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, erişkinlerde sık olarak görülenlerden üst solunum yolu enfeksiyonlarını şöyle sıraladı:

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Kış hastalıklarına karşı neler yapılmalı? Uzmanından öneriler...

NEZLE
Nezle birden çok virüsün yol açtığı, kişiden kişiye bulaşan, üst solunum yollarını tutan hafif seyirli bir hastalıktır. Üşütme, soğuk algınlığı olarak da bilinir. Soğuk mevsimlerde daha sıktır. Sigara içenlerde daha sık görülmez fakat ağır seyreder. Bir insan, ömrü boyunca yaklaşık olarak 300 defa nezle olur. Beş yaşın altındaki çocuklar yılda ortalama 8-10 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirir. Klinik bulgular genellikle hafiftir.

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Kış hastalıklarına karşı neler yapılmalı? Uzmanından öneriler...

Hafif ateş, burun akıntısı, hapşırma bazen öksürük, en sık rastlanan belirtilerdir. Özel bir tedavisi yoktur. Komplikasyon gelişmezse hastalık kendini sınırlar ve ortalama bir hafta sürer. Antibiyotik kullanımı gereksizdir. Burunu açmak için okyanus suyu içeren spreyler, bazen ateş düşürücü-ağrı kesiciler, destekleyici tedavi olarak uygulanır. Hastayı izleyen doktor ikincil bakteri enfeksiyonu eklendiğini görürse antibiyotik başlayabilir.