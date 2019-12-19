BİZE ULAŞIN
Kış hastalıklarına karşı neler yapılmalı? Uzmanından öneriler...
Üst solunum yolları enfeksiyonları doktora başvurunun en sık sebeplerinden birisi. Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimleri birçok hastalık gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına da zemin oluşturuyor. Zayıflayan bağışıklık sistemiyle birlikte vücut direncinin düşmesi bu dönemlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmasına sebebiyet veriyor. Peki soğuk algınlığı ve gribe karşı neler yapılmalı? İşte uzmanından öneriler...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 01:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 01:40
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12