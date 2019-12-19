Kış hastalıklarına karşı neler yapılmalı? Uzmanından öneriler...

Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanları, çok sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uyarılarda bulunarak, "Üst solunum yolu enfeksiyonları, dünyada en çok görülen ve en fazla iş gücü kaybına neden olan hastalıklardır. Üst solunum yolu enfeksiyonuna en sık sebep olan faktörler virüslerdir, virüslerin zayıf düşürdüğü kişilerde diğer bakteriyel enfeksiyonlar da görülebilir.