Kırşehir’de evlat dehşeti: Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
Kırşehir'de yaşanan üzücü bir olayda, 37 yaşındaki Ömer Kılıç ile annesi Azime Öz (71) ve babası Nuh Öz (71) arasında bir tartışma çıktı. Soyadını kısa süre önce değiştirdiği belirtilen Ömer Kılıç ile ailesi arasındaki gerginlik kısa sürede şiddetlendi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Kılıç, eline geçirdiği bir bıçakla anne ve babasını öldürdü. Olay yerinden gelen çığlık seslerini duyarak duruma müdahale etmek isteyen akrabaları da zanlı tarafından bıçaklanarak yaralandı.