Kırşehir’de evlat dehşeti: Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Kırşehir'de yaşanan üzücü bir olayda, 37 yaşındaki Ömer Kılıç ile annesi Azime Öz (71) ve babası Nuh Öz (71) arasında bir tartışma çıktı. Soyadını kısa süre önce değiştirdiği belirtilen Ömer Kılıç ile ailesi arasındaki gerginlik kısa sürede şiddetlendi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Kılıç, eline geçirdiği bir bıçakla anne ve babasını öldürdü. Olay yerinden gelen çığlık seslerini duyarak duruma müdahale etmek isteyen akrabaları da zanlı tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Aşağı Homurlu Köyü'nde meydana geldi. Ailesinin evine gelen ve daha sonradan soyadını değiştirdiği öğrenilen Ömer Kılıç, henüz bilinmeyen nedenle annesi Azime ve babası Nuh Öz ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ömer Kılıç, mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. Öz çifti, aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Ailesini bıçakladıktan sonra evden çıkan Ömer Kılıç, kapının önünde karşılaştığı kuzenleri Fatih Boran (36) ile Nihal Göztak'ı (38) bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, baba Nuh ile anne Azime Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Ömer Kılıç, jandarmanın kısa süreli çalışması sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Kılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Özelikle de katil zanlısının bir süre önce soyadını değiştirmesi akıllarda soru işareti bıraktı.