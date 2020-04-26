Kim Milyoner Olmak İster'de 125.000 TL'lik Osmanlı sorusu! Herkes o soruyu aradı

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Geceye 125.000 TL değerindeki Osmanlı sorusu damga vurdu. "Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?" sorusu karşısında bakın yarışmacı ne cevap verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen bütün sorular ve geceye damga vuran Osmanlı sorusu...